VIDEO: Cientos de gaviotas invaden la cancha durante el final de un partido en Australia

El futbol australiano vivió uno de los momentos más surrealistas de su historia. Durante el cierre del partido entre Melbourne Victory y el Newcastle Jets por la A-League, cientos de gaviotas invadieron la cancha del AAMI Park y, como si supieran que ya era hora, parecía que querían el final del encuentro.

El marcador estaba 2-2 y restaban cinco minutos de tiempo añadido cuando las aves descendieron en masa, aterrizando directamente en la zona donde se jugaba el balón y deteniendo el partido de forma inesperada.

Los jugadores se encontraban preparando un tiro libre cerca de la banda izquierda cuando las gaviotas tomaron posesión del terreno. A pesar de la invasión, el partido continuó: se ejecutó el centro y luego un saque de banda en la misma zona.

Las aves finalmente levantaron vuelo, pero siguieron sobrevolando el estadio como si esperaran una segunda oportunidad. El incidente ocurrió en el minuto 45 del segundo tiempo, justo cuando el árbitro estaba por agregar el descuento.

El AAMI Park, ubicado a menos de dos kilómetros de la bahía Port Phillip y cerca del río Yarra, los Jardines Botánicos y el circuito de Albert Park, es un lugar propicio para la presencia de gaviotas.

Las aves, atraídas por la cercanía al agua y la comida, aprovecharon el final del partido para bajar en masa. El evento fue tan inusual que rápidamente se viralizó en redes sociales, con videos y fotografías que muestran a los futbolistas rodeados de gaviotas en plena cancha.

Este tipo de invasiones no son del todo nuevas en el deporte, pero la escala de esta —cientos de aves concentradas en la zona de juego— la convierte en un momento memorable. El partido terminó 2-2, con Eli Adams igualando para Newcastle Jets desde el punto penal minutos antes de la invasión. Los jugadores adaptaron su juego y continuaron con las jugadas a pesar de las gaviotas, demostrando profesionalismo en un escenario caótico.

De la pasión del deporte a la naturaleza imponiéndose, el incidente en Melbourne se suma a las curiosidades del deporte mundial. Las gaviotas, sin saberlo, se convirtieron en protagonistas de un final insólito. Los aficionados ya hablan de “el partido que terminó con las gaviotas”, un capítulo curioso que quedará en la memoria colectiva del fútbol oceánico.