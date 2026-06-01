Lionel Messi llegó a la concentración de Argentina para el Mundial 2026

El capitán y máxima figura de la Selección Argentina, Lionel Messi, ya se encuentra plenamente instalado en territorio mundialista. Este domingo por la noche, la estrella del Inter Miami viajó en un vuelo privado para sumarse a la concentración de la Albiceleste de cara a la Copa del Mundo 2026.

Acompañado por el mediocampista Rodrigo De Paul, el número 10 llegó proveniente de Miami y fue recibido por Marito De Stéfano, utilero del equipo nacional. Messi llegó luego de haber pasado un tiempo en casa tras haber finalizado su participación en la MLS, liga que se ha tomado un descanso de su calendario, desfasado del resto de las competencias del mundo, para permitir a sus jugadores asistir al Mundial 2026.

Minutos antes del arribo de Messi, el portero Emiliano "Dibu" Martínez y Lisandro Martínez también llegaron a Kansas City, ciudad donde el cuadro sudamericano tendrá su base.

Con estas esperadas incorporaciones de última hora, Lionel Scaloni ya tiene a su disposición a los 26 futbolistas convocados para arrancar los trabajos tácticos luego de que gran parte del equipo arribó la tarde del domingo.

El estado físico de Messi y las alarmas médicas en el banquillo de Argentina

Messi, quien disputará el sexto Mundial de su carrera, reportó a la concentración arrastrando una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, razón por la cual abandonó su último partido disputado en la MLS contra el Philadelphia Union al minuto 73. Originalmente se pensaba que la lesión sería mayor.

Aunque los reportes médicos iniciales estiman un periodo de recuperación de 10 a 14 días, el entrenador nacional reconoció que el panorama es complejo.

"A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así", sentenció Scaloni quien además tiene otros lesionados.

Argentina inicia su preparación de cara al debut el próximo 16 de junio contra la selección de Argelia en el Arrowhead Stadium.