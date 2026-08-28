¡Sobre la compensación! Atlante da 'zarpazo' y acaba con el paso intratable de León

Tras 1 hora de retraso, y con anotación sobre la compensación, Atlante arrebató el paso intratable de León durante sus últimos 7 partidos y los Potros de Hierro sumaron un nuevo punto en el Apertura 2026 de la Liga MX tras igualar 1-1 en uno de los compromisos que abrieron el telón de la Jornada 6; Martín Sarrafiore se estrenó como goleador.

Con su sitio en las Semifinales de la Leagues Cup 2026, León llegaba como amplio favorito para sumar su octavo triunfo consecutivo, sin embargo, las acciones en el Coloso de Santa Úrsula tuvieron que esperar debido a la tormenta eléctrica que azotó el sur de la capital del país, mismo que produjo el retraso de 1 hora del compromiso en donde Atlante buscaba dar un nuevo golpe sobre la mesa.

Con el partido en marcha, Martín Sarrafiore (7’) fue el primero en tocar la meta Esmeralda al estrellar su intento en el poste izquierdo de la meta rival, causando que La Tito 12 -porra de los Potros- ahogara ese grito de gol que se les ha negado en sus últimos compromisos de la Liga MX.

Díber Cambindo comandó el resurgir de quienes en unos días buscarán su sitio en la Concachampions 2027, sin embargo, el disparo del killer colombiano terminó marchándose a centímetros del arco de quien fue su compañero el semestre anterior, Óscar Jiménez (17’).

La última aproximación de claro peligro durante la primera mitad también corrió a cargo de Martín Sarrafiore (19’), estremeciendo el poste y la garganta de una afición que ya no se resguardaba del diluvio que azotaba el sur de la capital del país.

Partido entre Atlante y León fue postergado 1 hora por tormenta eléctrica. Mexsport

Miguel Herrera, y su incomparable pasión, acaparaba la atención del cuarto árbitro Aldo Ballesteros, mientras que Javier Gandolfi -calmo como de costumbre- enviaba tres modificaciones para el inicio del complemento; el medio tiempo que sufrió de la suspensión del show programado de la Sonora Santanera con María Fernanda debido al mal clima.

'Potro' relincha sobre la compensación

Durante el minuto 77, una mano dentro del área cometida por Martín Sarrafiore terminó revisándose en el VAR por el árbitro central Martín Molina, quien tras la revisión en el monitor dictaminó penal en favor de La Fiera, mismo que convirtió José Plátano Alvarado (81’) para concretar su octava victoria al hilo, entre Liga MX y Leagues Cup.

Cuando todo parecía perdido, Martín Sarrafiore dijo presente en el duelo por tercera ocasión (90+1'), siendo la vencida -estrenándose como goleador en el país- y convirtiendo el 1-1 final con el que el Equipo del Pueblo suma un nuevo golpe de autoridad desde su regreso a la Liga MX.

La siguiente prueba para el Atlante será durante la Jornada 7 del Apertura 2026, cuando visiten la cancha del Estadio Jalisco para medirse a unos Rojinegros del Atlas que arrancaron este fin de semana como sublíderes, mientras que Léon abandonará el país para enfrentar a Toluca en busca de sellar su sitio en la Final de la Leagues Cup 2026 y su boleto a la siguiente edición de Concachampions.

BFG