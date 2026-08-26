Liga MX con 8 representantes para la Concachampions 2027; resta uno por conocer

Nueve equipos de Liga MX estarán presentes en la siguiente edición de la Concachampions, misma que se disputará a partir del mes de febrero de 2027; León es el conjunto que depende de sí mismo para obtener el último cupo disponible, mientras que Xolos espera un milagro que los haga acompañar a los 8 ya calificados al torneo de clubes más importante de la región.

Estos son los ocho equipos de Liga MX que ya cuentan con su boleto asegurado para participar en la Concachampions 2027, mismo que da acceso –únicamente al campeón- de disputar la Copa Intercontinental 2027 y el Mundial de Clubes 2029:

Toluca / campeón del Apertura 2025 de la Liga MX.

Cruz Azul / campeón del Clausura 2026 de la Liga MX.

Tigres / finalista del Apertura 2025 de la Liga MX.

Pumas / finalista del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas / equipo mejor posicionado –de los no calificados- en la tabla anual de Liga MX: 2025-26.

América / segundo equipo mejor posicionado –de los no calificados- en la tabla anual de Liga MX: 2025-26.

*Pachuca / tercer equipo mejor posicionado –de los no calificados- en la tabla anual de Liga MX: 2025-26.

*Monterrey / cuarto equipo mejor posicionado –de los no calificados- en la tabla anual de Liga MX: 2025-26.

* Debido a que América, Monterrey y Toluca calificaron a las Semifinales de la Leagues Cup 2026, dos cupos más se encuentran disponibles para Liga MX, mismos que se reparten a los mejores calificados a la tabla anual 2025-26.

La Leagues Cup da acceso a la Concachampions 2027 a los mejores 3 equipos del torneo, mismos que serán de la Liga MX Mexsport

León o Xolos, por el último boleto de Liga MX a la Concachampions 2027

La Fiera de Javier Gandolfi depende de sí mismo para obtener el último boleto con el que contará la Liga MX para la Concachampions 2027, sin embargo, todo depende de su resultado en la Leagues Cup 2026.

Primera oportunidad para León / La Fiera deberá imponerse al Toluca en las Semifinales de la Leagues Cup 2026. Obteniendo su boleto a la Final del torneo binacional, los Panzas Verdes estarán automáticamente calificados a la Concachampions 2027, sin importar que terminen con el título o el subcampeonato.

Si León cae en Semifinal y en partido por el Tercer Lugar / si el paso perfecto de los del Bajío en la Leagues Cup 2026 termina contra Toluca en las Semifinales, La Fiera estará obligado a imponerse en el partido por el Tercer Lugar para acceder a la Concachampions 2027.

Tijuana reza por el milagro / La última oportunidad de que Xolos sea parte de la Concachampions 2027 pasa por dos derrotas de León, dependiendo de que Toluca venza a los Esmeraldas y que el perdedor entre Monterrey y América haga lo propio en el partido por el Tercer Lugar, dejando a León en el cuarto peldaño de la clasificación de la Leagues Cup. En caso de que esto no suceda, los fronterizos se despedirán de toda posibilidad de disputar el certamen de Concacaf.

La Concachampions contará con la participación de 9 equipos de Liga MX por primera vez en su historia. Mexsport

BFG