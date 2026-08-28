Atlante vs. León se retrasa por tormenta eléctrica: ¿a qué hora inicia el partido?

Atlante y León retrasaron el inicio de su partido de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX debido a una tormenta eléctrica en el sur de la Ciudad de México. El encuentro, programado inicialmente a kas 19:00 horas en el Estadio Banorte, fue pospuesto de manera temporal como parte del protocolo de Protección Civil.

La Liga MX informó a través de sus redes sociales que la decisión se tomó para salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y todas las personas presentes en el inmueble. El protocolo obligó a detener las actividades previas al encuentro mientras se evaluaban las condiciones.

Tras la revisión y la posterior aprobación de Protección Civil, las autoridades determinaron una nueva hora para el comienzo del partido. Tanto los futbolistas de Atlante y León como el cuerpo arbitral pudieron regresar posteriormente al terreno de juego para reanudar los preparativos.

León calienta tras el retraso del partido. MEXSPORT

¿A qué hora inicia el Atlante vs. León?

La Liga MX determinó que el partido entre Atlante y León podría comenzar a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Con esta modificación, el encuentro de la sexta jornada iniciará una hora después del horario previsto originalmente.

El protocolo ante tormentas eléctricas ha tenido una mayor aplicación desde la Copa del Mundo 2026 y esta no es la primera ocasión en la que un encuentro debe retrasarse en el Estadio Banorte debido a las condiciones climáticas.

Calentamiento del Atlante tras el retraso del partido. MEXSPORT

Para las 19:30 horas, los jugadores de ambos equipos y el cuerpo arbitral regresaron a la cancha para realizar los ejercicios de calentamiento. El regreso de los protagonistas se produjo después de que las condiciones permitieran continuar con las actividades previas al silbatazo inicial.

La decisión de retrasar el inicio se tomó siguiendo el protocolo anunciado por la Liga MX y con la participación de Protección Civil. Una vez que las condiciones fueron evaluadas, los equipos pudieron volver al campo para prepararse de cara al arranque.

¿Dónde ver Atlante vs. León?

La transmisión del partido entre Atlante y León no se realizará por televisión abierta, como había ocurrido durante los primeros partidos del conjunto azulgrana como local en el Apertura 2026.

Para esta sexta fecha, el encuentro podrá seguirse a través de ESPN en televisión de paga y mediante Disney+ en streaming. Ambas señales tienen programada la cobertura del compromiso entre los Potros y el conjunto de esmeralda.

La transmisión televisiva comenzó en el horario originalmente establecido y realizó una cobertura especial durante los minutos en los que se mantuvo el retraso provocado por la tormenta eléctrica.