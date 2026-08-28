Sorprende a sus 16 años: Kristina Liutova, la más joven en el US Open 2026

La tenista rusa Kristina Liutova sorprendió a sus 16 años, luego de clasificarse al cuadro principal del US Open 2026 tras vencer a la polaca Martyna Kubka por 6-4 y 6-0 en la tercera ronda de la qualy.

Kristina Liutova es la primera jugadora nacida en 2010 en asegurar un lugar en el cuadro principal de la categoría femenina. Anteriormente, superó a Tatiana Prozorova y Lola Radivojevic. Es la más joven del grupo.

¿QUIÉN ES KRISTINA LIUTOVA?

La rusa es actualmente número 125 del ranking individual y la 1623 en el dobles.

Partidos ganados en su carrera: 5.

Cumpleaños: 2 de febrero de 2010.

Es la primera jugadora nacida en 2010 en ganar un título de la WTA, hazaña que logró en el Memphis Classic el pasado 2 de agosto, en el que significó su debut en un torneo 250 del organismo, donde disputó sus primeros partidos contra rivales del Top 100.

En la conquista de su primer título en un circuito profesional, Liutova remontó para imponerse por 1-6, 6-1 y 6-3 en dos horas y un minuto de juego a la checa Darja Vidmanová.

La joven tenista se convirtió en la tercera adolescente en ganar un título en el circuito profesional este año tras la también rusa Mirra Andreeva, de 19 años, y la austriaca Lilli Tagger, de 18.

Inició la temporada en el puesto 714, después pasó del 229 al 126 y actualmente es 125 del ranking.