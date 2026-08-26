¡Liga MX se adueña de la Leagues Cup!: Así se jugarán las Semifinales

Fueron necesarias 4 ediciones de la Leagues Cup para que la Liga MX se adueñara de cada uno de los cupos en las Semifinales del certamen binacional que los enfrenta ante los conjuntos de la MLS; América, Toluca, Monterrey y León se medirán en la antesala de la contienda por el título.

Anotando 9 goles en la ronda de los Cuartos de Final y solamente recibiendo 1, la Liga MX impuso condiciones por primera ocasión en la historia de la Leagues Cup, siendo el Chicago Fire el único que logró batir la red de los equipos del balompié azteca en esta fase de la justa.

Resultados en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026:

- Monterrey 2-1 Chicago Fire.

- León 3-0 Real Salt Lake.

- Toluca 2-0 Austin FC.

- América 2-0 Columbus Crew.

Orbelín y su golazo le dio la victoria a Rayados en Leagues Cup 2026 Mexsport

Antecedentes de equipos mexicanos en Leagues Cup

2023 / Monterrey fue eliminado en Semifinales por Nashville y cayó en el partido por el Tercer Lugar ante Philadelphia Union; Inter Miami se coronó

2024 / sin representantes mexicanos en la antesala de la Final / Columbus Crew fue campeón.

2025 / sin equipos de Liga MX en Semifinales / Seattle Sounders se proclamó como el monarca.

2026 / América, Monterrey, Toluca y León se medirán en las Semifinales por el título del certamen binacional.

Por primera ocasión, la Liga MX obtendrá el título de la Leagues Cup. Mexsport

Toluca Vs León

La primera semifinal que se confirmó en la Leagues Cup fue entre los Diablos Rojos del Toluca de Antonio Mohamed contra La Fiera de Javier Gandolfi, quienes suman 7 victorias consecutivas entre los partidos correspondientes al Apertura 2026 y la Leagues Cup 2026.

Día: miércoles 2 ó jueves 3 de septiembre.

Horario: por definir.

Sede: aún sin confirmación.

América Vs Monterrey

Por este lado de la llave, Rayados de Monterrey fue el primero en confirmar su sitio en la antesala de la Final tras un portento de gol por parte de Orbelín Pineda, mientras que las Águilas de Guillermo Almada aprovecharon la localía en Los Ángeles para imponerse ante Columbus Crew con anotaciones de Raphael Veiga y Brian Rodríguez.

Día: miércoles 2 ó jueves 3 de septiembre.

Horario: por definir.

Sede: aún sin confirmación.

La Leagues Cup 2026 contará con 4 partidos en México; primera vez en la historia del certamen que se disputa en territorio azteca. Mexsport

BFG