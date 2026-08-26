¡Liga MX se adueña de la Leagues Cup!: Así se jugarán las Semifinales
Por primera vez en la historia, la Liga MX se adueñó de los 4 sitios en las Semifinales de la Leagues Cup: América, Toluca, Monterrey y León van por el título
Fueron necesarias 4 ediciones de la Leagues Cup para que la Liga MX se adueñara de cada uno de los cupos en las Semifinales del certamen binacional que los enfrenta ante los conjuntos de la MLS; América, Toluca, Monterrey y León se medirán en la antesala de la contienda por el título.
Anotando 9 goles en la ronda de los Cuartos de Final y solamente recibiendo 1, la Liga MX impuso condiciones por primera ocasión en la historia de la Leagues Cup, siendo el Chicago Fire el único que logró batir la red de los equipos del balompié azteca en esta fase de la justa.
Resultados en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026:
Antecedentes de equipos mexicanos en Leagues Cup
2023 / Monterrey fue eliminado en Semifinales por Nashville y cayó en el partido por el Tercer Lugar ante Philadelphia Union; Inter Miami se coronó
2024 / sin representantes mexicanos en la antesala de la Final / Columbus Crew fue campeón.
2025 / sin equipos de Liga MX en Semifinales / Seattle Sounders se proclamó como el monarca.
2026 / América, Monterrey, Toluca y León se medirán en las Semifinales por el título del certamen binacional.
Toluca Vs León
La primera semifinal que se confirmó en la Leagues Cup fue entre los Diablos Rojos del Toluca de Antonio Mohamed contra La Fiera de Javier Gandolfi, quienes suman 7 victorias consecutivas entre los partidos correspondientes al Apertura 2026 y la Leagues Cup 2026.
Día: miércoles 2 ó jueves 3 de septiembre.
Horario: por definir.
Sede: aún sin confirmación.
América Vs Monterrey
Por este lado de la llave, Rayados de Monterrey fue el primero en confirmar su sitio en la antesala de la Final tras un portento de gol por parte de Orbelín Pineda, mientras que las Águilas de Guillermo Almada aprovecharon la localía en Los Ángeles para imponerse ante Columbus Crew con anotaciones de Raphael Veiga y Brian Rodríguez.
Día: miércoles 2 ó jueves 3 de septiembre.
Horario: por definir.
Sede: aún sin confirmación.
BFG