Xolos gana 2-0 con doblete de Mora y Pumas sigue en crisis

Tijuana buscaba sacudirse la goleada sufrida ante Chivas y mantener su marca perfecta en casa. Pumas, en cambio, intentaba sostener su buen paso como visitante para compensar sus malos resultados como local. Al final, los de la frontera impusieron su localía.

El duelo en las bancas reflejó dos realidades opuestas. Esteban Solari no ha logrado que el equipo muestre la garra ni la propuesta de juego que la afición esperaba. Pumas luce desorientado, no tiene una idea clara en la cancha y sufre para definir frente al marco. Con este tropiezo, el club universitario suma seis partidos sin ganar entre Liga MX y Leagues Cup. Si bien las lesiones han pesado y el regreso del 'Chino' Huerta el próximo fin de semana promete darle otra cara al ataque, la exigencia para el técnico argentino es máxima en una institución que suma 15 años sin título.

Por su parte, Sebastián Abreu encaró el partido tras aclarar la polémica de la semana sobre sus comentarios de los jugadores Mexicanos nacidos en Estados Unidos, explicando que se guió por una plataforma que solo mide futbolistas nacidos en México. En lo futbolístico, 'El Loco' mantiene un equipo intenso y le da respaldo a los jóvenes. Destaca la continuidad de su hijo Diego Abreu y el trabajo que realiza con Gil Mora, la gran estrella del equipo.

Gil Mora celebrando su gol Xolos

Xolos solo conoce el triunfo en casa

Durante la primera mitad, el cuadro auriazul tomó la iniciativa y generó varias llegadas con disparos de fuera del área, pero la falta de puntería les impidió abrir el marcador.

En el segundo tiempo el juego se emparejó. Xolos apretó en los momentos clave y resolvió el partido con un doblete de Gil Mora, ambos tantos cobrados desde el punto penal. Con el 2-0 final, Tijuana llega a cuatro triunfos al hilo en casa, en cuatro partidos disputados en este Apertura 2026, para escalar al segundo lugar de la tabla, mientras que Pumas termina con su primera derrota de visita y las alarmas encendidas.