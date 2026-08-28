Morita fue el héroe: venció dos veces a Keylor Navas

Gilberto Mora lució como los grandes, brindó otra exhibición de su carácter para vencer desde los 11 pasos al portero costarricense Keylor Navas en dos ocasiones, en la victoria de 2-0 de Xolos sobre Pumas de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, que se disputó en el Estadio Caliente.

Tras la marcación de la pena máxima, Morita se plantó junto al balón, mientras Mourad Daoudi le dio un beso en la cabeza para darle éxito y confianza. Enfrente, Keylor Navas, quien jugó 162 partidos con el Real Madrid y quien consiguió tres Copas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, por mencionar algunos trofeos con el cuadro merengue.

Gilberto Mora fue titular y marcó doblete Mexsport

El costarricense aguantó hasta el último instante, trató de desconcentrar al juvenil mexicano moviéndose de un lado a otro, mientras Gilberto Mora conservó la calma y a la hora de mandar su disparo, amagó con enviarlo a un costado, pero decidió hacerlo hacia el poste derecho del arquero para el 1-0 al minuto 53.

La “joya” mexicana marcó su tercer gol en el Apertura 2026 de la Liga MX y fue felicitado por sus compañeros. Asimismo, el futbolista alzó los brazos en dirección a la tribuna.

Eso no fue todo. En otro desafío de penal, Gilberto Mora volvió a vencer a Keylor Navas, ahora el costarricense se aventó del otro lado y el balón fue al mismo poste derecho que el primero, al minuto 81.

Con su triunfo, Xolos de Tijuana llegó a 13 puntos y se puso momentáneamente como sublíder del Apertura 2026 de la Liga MX. Por su parte, los Pumas se estancaron en 8 unidades.

Para la jornada 7, Gilberto Mora y “La Jauría” visitarán al América en el Estadio Banorte.