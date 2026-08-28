Bronco Lara y Chinito Ornelas encabezan la cartelera de Noche de Puños al Estilo Jalisco

Mauricio “Bronco” Lara y Carlos “Chinito” Ornelas protagonizarán este sábado 29 de agosto la pelea estelar de la cartelera Noche de Puños al Estilo Jalisco, que se realizará en el Complejo Deportivo Artes Marciales de Guadalajara, Jalisco, con actividad desde las 15:30 horas.

El combate representa una nueva oportunidad para Lara de avanzar en su camino dentro de la división de peso superpluma y acercarse a una pelea por el campeonato mundial de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Ambos pugilistas llegarán a Guadalajara después de sus más recientes victorias y con la intención de mantenerse en la disputa por oportunidades dentro de la división. Además del enfrentamiento principal, la función contará con una pelea coestelar en peso pluma y otros combates en diferentes categorías.

Bronco Lara busca conquistar el título de las 130 libras. Instagram: @matchroomboxing

Bronco Lara vs. Chinito Ornelas

Mauricio “Bronco” Lara llegará al combate con una marca profesional de 30 victorias, tres derrotas y dos empates, además de 23 triunfos obtenidos por la vía del nocaut. El boxeador mexicano viene de vencer a Rafael Rosas Ramírez en marzo pasado en Ciudad Nezahualcóyotl.

El objetivo del capitalino es continuar su camino en el peso superpluma y buscar una oportunidad por el campeonato mundial de las 130 libras de la AMB. Lara ya conquistó el título mundial de peso pluma de ese organismo en 2023.

Del otro lado estará Carlos “Chinito” Ornelas, quien cuenta con un récord de 29 victorias y cinco derrotas, con 16 triunfos por nocaut. El peleador también buscará mantenerse en la ruta hacia enfrentamientos que le permitan acercarse a la disputa por un campeonato mundial.

Ornelas llegará a esta función después de imponerse a Lamberto Macías Meza en su combate más reciente, celebrado en Baja California. El representante de Rosarito buscará sumar una nueva victoria ante Lara.

La cartelera de Noche de Puños al Estilo Jalisco

La función también tendrá como combate coestelar el enfrentamiento entre Jorge “Kan” Mata y Ronaldo “Rony” Ruelas, una pelea pactada en la división de peso pluma. Mata llegará con un récord de 22 victorias, tres derrotas y dos empates, mientras que Ruelas registra 18 triunfos, tres derrotas y dos igualadas.

En otro de los combates programados, Brandon “Perro” Mosqueda pondrá en juego su condición de invicto frente a Edwin “Pupo” Palomares. Mosqueda suma 14 victorias sin derrotas, mientras que Palomares cuenta con una marca de 19 triunfos, siete derrotas y tres empates.

Los gemelos Prandini Jr. también formarán parte de la cartelera. Héctor Carbajal, con récord de 2-0, enfrentará a Aldo Axel Gaona, quien llega con una marca de 3-2. Por su parte, Roberto Carbajal, también con registro de 2-0, se medirá ante “Gato” Barrón, con cinco victorias, una derrota y un empate.

La actividad incluirá además el combate entre Briza Oliva y Bidel Astivia. Oliva llegará con una marca de cinco victorias, dos derrotas y tres empates, mientras que Astivia buscará conservar su invicto, después de registrar cinco triunfos en cinco peleas profesionales.

Noche de Puños al Estilo Jalisco podrá seguirse a nivel mundial mediante streaming a través de DAZN. La cartelera estelar también tendrá transmisión por ESPN en televisión de paga, con Bronco Lara y Chinito Ornelas como los protagonistas del combate principal.