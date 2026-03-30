SIN REFUERZOS: FIFA frenaría plan de la Liga MX para la Liguilla

La Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol impulsaron durante meses una propuesta inédita: permitir que los equipos clasificados a la Liguilla se reforzaran con jugadores mexicanos de clubes eliminados, en función de los futbolistas que aportaran a la selección. Sin embargo, el escenario apunta a que el plan no prosperará.

De acuerdo con información de David Medrano , tras el reciente contacto con gente de la FIFA , el panorama es poco alentador, ya que dentro del organismo no logran comprender del todo el esquema planteado por el futbol mexicano.

Por lo que sentí, no le entienden al tema… se me hace que no va a pasar la propuesta”, explicó Medrano, quien tuvo acercamientos con representantes del ente rector durante la visita de directivos al país.

La iniciativa tenía un contexto muy específico: la Liguilla se disputará sin los jugadores convocados por Javier Aguirre , quien dará su lista al finalizar la fecha 17, dejando fuera del cierre del torneo a varios elementos clave de los clubes.

Ante ese escenario, la Liga buscaba compensar a los equipos afectados. Uno de los mecanismos contemplados era permitir hasta nueve extranjeros, además de abrir la posibilidad de incorporar futbolistas nacionales de equipos eliminados, dependiendo del número de seleccionados que cada club aportara.

El ejemplo más claro es Chivas, que podría ser uno de los clubes más golpeados. Si el Guadalajara aporta varios elementos al Tricolor, perdería piezas importantes sin tener una vía clara para suplirlas en la fase final.

Es muy complejo porque no le entienden exactamente al tema… está muy difícil que se pueda aprobar”, reiteró Medrano.

El problema central radica en la asimetría del modelo. Mientras algunos equipos podrían sumar varios refuerzos por ceder múltiples jugadores a la selección, otros no tendrían ese beneficio, algo que en FIFA genera resistencia.

“Eso no lo entiende la gente de FIFA… y cuando llega esa situación, se vuelve muy complicado”, añadió.

Aunque la propuesta buscaba inspiración en casos como el Mundial de Clubes o incluso antecedentes en la Copa Libertadores, donde se permitieron ajustes especiales en plantillas, la diferencia en los criterios de aplicación complica su aprobación.

La solicitud fue presentada desde diciembre y ha transitado por enero, febrero y marzo sin respuesta oficial, lo que refuerza la percepción de que difícilmente prosperará.

En este momento, el futbol mexicano se encamina a una Liguilla sin refuerzos y sin sus seleccionados, un escenario que podría modificar el equilibrio competitivo en la recta final del torneo.