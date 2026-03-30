¡Hay 'Conde' para rato! Tigres blinda a Guido Pizarro hasta el 2028: todos los detalles

Guido Pizarro continuará como director técnico de los Tigres de la UANL hasta el 2028, según los acuerdos entre la directiva felina y el estratega argentino. Aunque aún no hay anuncio oficial, todo indica que su proyecto en el banquillo será a largo plazo, consolidándolo como la apuesta principal del club para los próximos torneos.

La renovación llega en un momento clave, mientras la dirigencia encabezada por Mauricio Culebro busca garantizar estabilidad deportiva antes de su salida prevista para el verano de 2026. Parte de esta estrategia incluye extender contratos con jugadores y cuerpo técnico, con el objetivo de formar procesos sostenidos y competitivos.

Guido Pizarro le ha regresado identidad al equipo de los Tigres Mexsport

Actualmente, Pizarro finalizará su contrato al concluir el Clausura 2026, por lo que la intención del club es extenderlo hasta el cierre del Clausura 2028, reflejando la confianza en su proyecto y en la continuidad del equipo tanto en Liga MX como en torneos internacionales.

Pizarro asumió como técnico de Tigres en marzo de 2025, tras retirarse como jugador. Desde entonces, ha llevado al equipo a instancias importantes: semifinales de liga, torneos internacionales y la final del Apertura 2025.

El proyecto deportivo encabezado por el técnico argentino se afianzará en la institución regia Mexsport

Con esta extensión, Tigres rompe con los ciclos cortos de entrenadores que había tenido en años recientes y apuesta por un proyecto a largo plazo con un referente del club, que conoce profundamente la institución dentro y fuera de la cancha.