Laporta no se arrepiente: “acerté” con la salida de Messi del Barcelona

Joan Laporta volvió a poner sobre la mesa una de las decisiones más polémicas en la historia reciente del Barcelona, al asegurar que no se arrepiente de la salida de Lionel Messi en 2021 y que, incluso, fue una determinación acertada para el futuro del club.

En entrevista con El País, el dirigente blaugrana sostuvo que la salida del argentino respondió a un contexto económico crítico y a las restricciones impuestas por LaLiga, factores que hicieron inviable su continuidad pese a los intentos por renovarlo.

Tuve que tomar una decisión y creo que acerté, a los resultados me remito”, afirmó Laporta, quien recientemente fue reelecto por tercera vez al frente de la institución.

El presidente del Barcelona defendió que aquella decisión permitió recuperar la economía del club y sentar las bases de un nuevo proyecto deportivo.

Pudimos hacer un equipo competitivo y era el momento del relevo generacional”, explicó, al tiempo que reconoció que le habría gustado contar con Messi como parte de esa transición.

Laporta también fue claro sobre el momento futbolístico del argentino en aquel entonces.

Leo estaba en el final de su carrera y había que hacer un equipo nuevo. ¿Me hubiera gustado hacerlo con él ayudando? Sí, se intentó, pero no pudo ser”, agregó.

La salida de Messi en agosto de 2021, que lo llevó a firmar con el PSG, marcó un antes y un después en el Barcelona, no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional, al tratarse del máximo goleador histórico del club y uno de sus mayores símbolos.

A pesar de la distancia que ha existido desde entonces, Laporta dejó abierta la puerta para un eventual reencuentro.

“La relación de futuro será como quiera Leo y como quiera el Barça. En algún momento volverán a confluir intereses”, señaló.

Incluso, el dirigente catalán fue más allá al plantear un reconocimiento a la altura de la figura del argentino.

“Se merece un partido homenaje y una estatua. Sería algo muy significativo”, dijo, recordando que solo Kubala y Cruyff cuentan con ese tipo de distinción en el estadio.

Laporta reiteró que, más allá del desenlace de su salida, el vínculo entre Messi y el Barcelona permanece intacto.

“Las puertas del Barça siempre están abiertas para él”, concluyó, dejando claro que la historia entre ambas partes aún podría escribir un capítulo final.