Álvaro Fidalgo es el sexto futbolista nacido en España en jugar con la Selección Mexicana

La historia de la Selección Mexicana sumó un capítulo singular con el debut de Álvaro Fidalgo, que se convirtió en el sexto futbolista nacido en España en vestir la camiseta del país que lo arropó. Su aparición confirma su consolidación en el futbol mexicano y lo inserta en una lista breve que, sin embargo, nutre la vieja relación de fraternidad entre mexicanos y españoles.

A decir del historiador Joel González, antes de Fidalgo, otros cinco jugadores de origen español defendieron los colores nacionales: Benjamín Alonso, Efraín Ruiz, José López Herranz, Pedro Arnauda y Carlos Blanco. Todos ellos formaron parte de distintas etapas del balompié nacional, en contextos donde la migración y la naturalización jugaron un papel clave en la construcción del representativo mexicano.

Asimismo, González refiere que hay un número considerable de jugadores nacidos en España que fueron convocados a la escuadra de México, pero no jugaron: Antonio Arechederra, Fernando Noriega, Óscar Riquer, Guillermo Riquer, Daniel Larrazabal, Francisco Saénz, Miguel Giralt, José Ramón Ballina y Nemesio Tamayo.

El caso de Fidalgo es distinto en matices, pero similar en esencia: un futbolista formado en Europa que encontró en México su lugar de desarrollo y proyección. Su rendimiento en la Liga MX lo llevó a ser considerado para el combinado nacional, en una época en la que el debate sobre los naturalizados sigue vigente.

Así, Fidalgo, además de debutar con el combiando mexicano, se integra a una tradición significativa en la historia del Tricolor.

¿Por qué el caso de Pedro Arnauda merece mención aparte?

Durante muchos años se pensó que Pedro Arnauda había nacido en Cuba. Era la creencia de los aficonados al futbol mexicano, pues. Sin embargo, el propio Joel González refiere que el también historiador Francisco Javier Sánchez, mejor conocod como 'Fajasa', publicó una lista de los convocados a la Selección Mexicana nacidos en la Madre patria.

A González le brincó el dato, por lo que empezó a debatir. "Resulta que el historiador Francisco Javier Sánchez lo entrevistó hace más de 20 años y de una manera peculiar y extraña le confesó que nació en España. Por alguna razón siempre lo mantuvo a escondidas. Me comenta Fajasa que cuando la esposa se fue por un vaso de agua, con la voz muy bajita le confesó que había nacido en tierras europeas y no en Cuba".

"Ya con este tip todavía se necesita que buscar más, pero ya era un avance. Y bueno, hay que aprovechar la tecnología, y ahí apareció todo. Pedro Arnauda fue de los 456 niños ibéricos de Morelia, hijos de republicanos que llegaron a México el 7 de junio de 1937 por la Guerra Civil Española", refiere Joel González. Afortunadamente ambos historiadores tienen los pelos de la mula en la mano, y presentan documentación al respecto.