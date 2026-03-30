¡Hugol de niño! La foto inédita de Hugo Sánchez a los 14 años que sacudió las redes sociales

Mientras que el conteo para el Mundial 2026 avanza, la fiebre por el torneo no solo contagia a los aficionados que esperan cada uno de los partidos de las 48 selecciones, sino también a exjugadores como el caso del histórico Hugo Sánchez, quien ahora mostró una foto reveladora de su pasado.

La leyenda viva del fútbol mexicano, quien es uno de los máximos representantes del balompié azteca y un referente en equipos como el Real Madrid, sacudió las redes al presentar una foto nostálgica que las nuevas generaciones, tal vez, nunca han visto. El "Penta-pichichi" sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía inédita de sus inicios, capturada cuando apenas tenía 14 años.

En la imagen, un joven Hugo posa con el uniforme tricolor. El goleador posteó en su cuenta de X: “Les comparto mi primera foto oficial con la Selección Amateur de México. Estoy en el Centro de Capacitación y en ese entonces tenía 14 años de edad. #Hugol”. La imagen ya ha generado más de cuatro mil "me gusta" y 76 mil vistas.

El destino de Hugo Sánchez y la Selección Mexicana estuvo marcado desde ese momento. Con 14 años fue parte del equipo que se preparaba para los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Cuatro años después, él participaría como parte del representativo nacional en los Juegos Olímpicos de Montreal.

Sánchez destacó por su precocidad para conseguir éxitos. Debutó profesionalmente con los Pumas a los 18 años y saltó a la selección absoluta a los 19. Los comentarios al posteo del jugador mexicano han tenido desde tonos de reconocimiento por su trayecto hasta algunos de broma, pero siempre alabando al goleador.

“Fuiste el mejor rematador que vieron mis ojos. Impresionante”, escribió un usuario mientras que otro no daba crédito al físico que presentaba a su edad: “¿¿14 años?? No mames Hugo, si le entrabas duro al Milo”, esto en referencia a la marca de chocolate en polvo que lo patrocinaba y que se hizo famosa en México por su imagen.