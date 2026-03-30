Bosnia vs Italia: Horario y dónde ver en vivo el partido por el boleto al Mundial 2026 en México

El momento clave para la selección de Italia para regresar a la fase final de un Mundial será este martes donde podrán cortar la racha de dos ocasiones sin asistir a la Copa del Mundo o, aumentarán esa historia a tres. Todo lo definirán ante el equipo de Bosnia y Herzegovina, quienes también llevan un tiempo sin estar presentes en la gran fiesta.

Bosnia llega con la moral en alto tras superar a Gales en una agónica tanda de penales. Por su parte, la Azzurra rompió el hielo venciendo 2-0 a Irlanda del Norte con goles de Sandro Tonali y Moise Kean. Los locales no vencen a Italia desde un amistoso en 1996, pero cuentan con el eterno Edin Džeko, quien conoce a la perfección las defensas italianas tras su paso por la Roma e Inter.

La tensión es máxima. Gennaro Gattuso, técnico italiano, ha pedido a sus jugadores no obsesionarse con el pasado (la ausencia en los mundiales de 2018 y 2022). Italia llega con la presión de 12 años sin haber disputado un partido en un Mundial. El fantasma de Macedonia del Norte de 2022 sobrevuela con la designación arbitral de Clément Turpin, quien estuvo en aquel encuentro.

Mientras, Sergej Barbarez confía en el hambre de gloria de los "Dragones" para regresar a una cita mundialista por primera vez desde 2014.

La tensión entre el partido ha escalad al nivel de que existe una acusación de espionaje de un italiano sobre el equipo de Bosnia.

Gattuso apuesta por la juventud de Pio Esposito y el control de Barella y Locatelli, buscando una posesión que silencie el pequeño pero ensordecedor estadio bosnio quienes también harán su parte en el partido.

¿Dónde y a qué hora verlo en México?

En territorio mexicano, el partido decisivo por el boleto al Mundial 2026 podrá seguirse en vivo.