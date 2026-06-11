¿Sigues pensando en comprar boletos para la inauguración del Mundial? Caen los precios a horas del México vs Sudáfrica

A pocas horas de que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México, el mercado de reventa de boletos para la inauguración de la Copa del Mundo 2026 muestra un comportamiento distinto al observado durante la noche anterior. Los precios comenzaron a descender en la plataforma StubHub, una de las principales referencias del mercado secundario.

La entrada más barata disponible se ofrece en alrededor de 57 mil pesos, ya con cargos incluidos. En contraste, los boletos más costosos que aparecen en la plataforma rondan los 100 mil pesos, cifras que representan una disminución importante frente a las registradas apenas unas horas antes.

Durante la noche del miércoles, los boletos más económicos superaban los 67 mil pesos y algunas localidades en gradas convencionales alcanzaban precios cercanos a los 153 mil pesos. Incluso existían opciones en zonas premium y de hospitalidad que rebasaban los 300 mil pesos.

La reducción ocurre mientras miles de aficionados toman decisiones de última hora para asistir al encuentro entre México y Sudáfrica, el partido que pondrá en marcha la Copa del Mundo 2026 ante una capacidad superior a los 80 mil espectadores en el Estadio Ciudad de México.

El tema de los precios ha generado debate desde el inicio de la venta de entradas. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió esta semana los costos argumentando que corresponden a las condiciones del mercado norteamericano. Sin embargo, las tarifas han sido objeto de críticas por alcanzar montos de cinco cifras para numerosos encuentros del torneo.

Aunque varias sedes reportaron boletos agotados en los días previos al Mundial, la FIFA informó que todavía existían entradas disponibles para decenas de partidos, incluidos encuentros de fases eliminatorias y algunas instancias decisivas.

Con el reloj avanzando hacia el silbatazo inicial, el comportamiento del mercado secundario refleja una realidad habitual en los grandes eventos deportivos y es que algunos vendedores ajustan sus expectativas y los precios comienzan a ceder para intentar concretar las últimas operaciones.