Orbelin Pineda comparte su escalofriante herida tras el Atlas Vs Monterrey

Tras el partido entre Atlas y Monterrey correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026, Orbelin Pineda mostró en redes sociales la escalofriante herida que sufrió, luego de una fuerte entrada de Duk que le terminó costando la tarjeta roja.

El Estadio Jalisco se vistió de gala para recibir uno de los partidos que podrían tener mayor intensidad en el fin de semana dentro del futbol mexicano, donde los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda lograron imponerse 0-2 al Atlas y, momentáneamente, escalaron a la tercera posición de la tabla general.

Con la ventaja en el marcador durante los minutos finales de la primera mitad, Monterrey se mantenía con la iniciativa del compromiso y, en una jugada dividida, Orbelin Pineda terminó sufriendo una dura falta por parte de Duk, delantero de Cabo Verde que vive su primer torneo enfundado en los colores de los Rojinegros del Atlas.

Tras la falta cometida, el delantero vio la tarjeta roja mostrada por Jorge Abraham Camacho, marchándose de manera temprana a los vestidores y dejando una de las imágenes más escalofriantes en lo que va de este inicio en el Apertura 2026 de Liga MX. Así fue como Orbelin Pineda mostró su herida en redes sociales:

Finalmente, el conjunto regiomontano logró imponer condiciones y se llevó la victoria frente a una escuadra de la Perla Tapatía que sufrió su primer descalabro en el semestre y dejó escapar la posibilidad de tomar el liderato provisionalmente en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Duk deberá pagar su partido de suspensión en la Jornada 4, misma que se llevará a cabo hasta el sábado 15 de agosto, día en el que los dirigidos por Hernán Crespo reciban al otro conjunto de Nuevo León, Tigres, una vez concluida su participación en la Primera Fase de la Leagues Cup 2026.

BFG