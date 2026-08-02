¿Cómo le fue a Romina Hinojosa en la Etapa 2 del Tour de Francia femenino 2026?

La histórica participación de Romina Hinojosa en el Tour de Francia femenino 2026 contó con un nuevo capítulo al ser parte de la Etapa 2, misma que dominó la neerlandesa Riejanne Markus y en el que la mexicana finalizó dentro del pelotón.

En un recorrido mayor al de la Etapa 1, en donde Romina Hinojosa contó con el apoyo incondicional por parte del público mexicano, los 147.9 kilómetros que comenzaron en Aigle y culminaron en Genéve, mostraron el dominio de la neerlandesa Riejanne Markus, quien encabezó gran parte de la contienda ante el asedio por parte de Lorena Wiebes, misma que intentaba retener el maillot amarillo conseguido en la Etapa 1.

Riejanne Markus dominó gran parte de la Etapa 2 en busca del maillot amarillo en posesión de Lorena Wiebes. AFP

Pasando de Côte de Chexbres hasta Côte de Mont-sur-Rolle, la ventaja por parte de Markus que ostentaba a 22 kilómetros de la meta se fue esfumando.

Manteniéndose en el pelotón, Romina Hinojosa no logró escalar peldaños que la colocaran en las posiciones de privilegio, mientras que en los metros finales, Lorena Wiebes hizo valer su condición de máxima favorita para mostrar su potencia y adueñarse de la primera posición al frenar el reloj en 3 horas 42 minutos y 8 segundos, ganando de manera consecutivas y ampliando su racha a 7 victorias en el Tour de Francia.

¿Cuándo y dónde ver la Etapa 3 del Tour de Francia femenino 2026?

Sin días de descanso, la actividad continúa en el Tour de Francia femenino 2026, por lo que este lunes 3 de agosto se llevará a cabo una nueva Etapa que constará de 156.5 kilómetros y que representarán la tercera parte del total del recorrido.

Estos son todos los detalles para que no pierdas huella de Romina Hinojosa y las ciclistas que buscan el maillot amarillo en esta quinta edición del Tour de Francia femenino.

Día: lunes 3 de agosto, 2026.

Horario: 07:45 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia: Etapa 3 del Tour de Francia femenino 2026.

Canales de TV: ESPN3.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+ y Disney+.

Ruta del Tour de Francia femenino 2026 durante la Etapa 3 a celebrarse el lunes 3 de agosto. Captura de pantalla

BFG