VIDEO: Isaac del Toro apoya a Romina Hinojosa en Tour de Francia femenino

Isaac del Toro reapareció en el Tour de Francia… pero en esta ocasión lo realizó en el femenino para apoyar a Romina Hinojosa, ciclista mexicana que -además de ser su novia- se convirtió en la primera representante azteca en la historia del certamen.

Durante la Etapa 1 del Tour de Francia femenino, Romina Hinojosa puso en alto el nombre de México y se convirtió en la primer representante del país en la historia moderna de la justa, misma que en sus primeras cuatro ediciones cuenta con diferentes campeonas.

Con 138 kilómetros por recorrer durante la Etapa inicial del Tour de Francia femenino, Romina Hinojosa fue cayendo algunas posiciones, no obstante, el apoyo por parte del público mexicano se hacía sentir desde el primer instante.

Uno de los aficionados de honor fue justamente Isaac del Toro -su novio- que apenas unos días atrás se proclamó como el mejor ciclista joven del Tour de Francia 2026, mismo en el que finalizó en la tercera posición y en el que logró consolidarse durante la Etapa 2.

Así fue el apoyo de Isaac del Toro a Romina Hinojosa en un trayecto que culminó justamente donde arrancó, en Lausanne:

La Etapa 2 del Tour de Francia femenino se correrá este mismo domingo 2 de agosto, mismo en el que la neerlandesa Lorena Wiebes defenderá el maillot amarillo con la intención de mantenerse en la cima de la clasificación general y dominar los primeros dos de nueve días de actividad que habrá antes de conocer a la monarca.

El domingo 9 de agosto será el último día del Tour de Francia femenino 2026, día en el que se conocerá exactamente en qué lugar de la justa termina la histórica participación de la mexicana Romina Hinojosa.

BFG