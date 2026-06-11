"Esto es México", la canción que define al mexicano y su pasión por el Tricolor

A unas horas de que ruede el balón en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una canción comenzó a abrirse paso entre las miles de voces que sueñan con ver a la Selección Mexicana hacer historia en casa. Se trata de "Esto es México", un tema que en cuestión de semanas se convirtió en un fenómeno viral y que hoy muchos aficionados consideran el himno no oficial del Tricolor.

En redes sociales circulan decenas de videos en los que aficionados mexicanos cantan la melodía en plazas públicas, reuniones, caravanas y en los alrededores del Estadio Azteca, escenario que este jueves volverá a convertirse en el corazón futbolístico del planeta.

Las imágenes muestran a hombres y mujeres vestidos de verde, blanco y rojo entonando al unísono una letra que habla de orgullo nacional, entrega, sacrificio y esperanza, sentimientos que históricamente han acompañado a la afición mexicana cada vez que inicia una Copa del Mundo.

La canción, interpretada por el músico mexicano CORAY, ha encontrado eco entre miles de seguidores del futbol debido a que recoge algunas de las expresiones más representativas de la pasión mexicana por el Tricolor.

Su coro se ha convertido en la parte más reconocida del tema:

"Esto es México cabrones, representen los colores. Verde y blanco es la pasión y el rojo es resurrección. Pongan huevos jugadores, representen los colores. Detrás hay una nación que los quiere ver campeón".

La letra es una exhortación directa a los futbolistas para defender la camiseta nacional con entrega y honor, pero también refleja el sentimiento de millones de mexicanos que, generación tras generación, mantienen intacta la ilusión de ver a su selección trascender en el escenario mundial.

Otro de los fragmentos más compartidos en redes sociales señala:

"No se rajan en la cancha y se juega con honor, que retumbe todo el estadio cuando grite Tricolor. Sudor, sangre y corazón, dejen todo sin temor".

Más que una canción relacionada con el Mundial, el tema ha sido interpretado por muchos usuarios como una declaración de identidad nacional. Su mensaje combina elementos profundamente arraigados en la cultura mexicana: la perseverancia, el orgullo por los colores patrios, el respaldo incondicional al equipo y la convicción de levantarse ante la adversidad.

La frase "el mexicano es un chingón", repetida a lo largo de la canción, se ha convertido en una de las más celebradas por los aficionados, quienes la utilizan como una expresión de confianza y reconocimiento al carácter de los mexicanos dentro y fuera de las canchas.

Aunque la FIFA cuenta con sus propios espectáculos musicales y canciones oficiales para el torneo, "Esto es México" ha logrado algo que no se puede decretar desde una organización: conectar emocionalmente con la afición.

En la víspera del debut de la Selección Mexicana, la canción continúa multiplicando reproducciones y compartiéndose en redes sociales, donde miles de usuarios la utilizan para acompañar imágenes del Tricolor, banderas mexicanas y recuerdos de las grandes gestas futbolísticas del país.

Porque si algo queda claro en cada estrofa es que detrás de once jugadores hay millones de personas que vuelven a ilusionarse con una misma idea: que México compita con orgullo, represente sus colores y haga vibrar a toda una nación.

Y mientras el mundo vuelve la mirada hacia el Estadio Azteca, miles de gargantas ya tienen lista la banda sonora con la que acompañarán el sueño mundialista:

"Detrás hay una nación que los quiere ver campeón."