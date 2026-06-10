Mundial 2026: Inglaterra vence a Costa Rica y hay optimismo bajo el mando de Thomas Tuchel 

En Orlando, la selección de Inglaterra, en su último ensayo general antes de la gran cita mundialista, se impuso por 3-0 a Costa Rica en el Inter&Co Stadium, dejando atrás las dudas que habían marcado su preparación. Y sí, el equipo de Thomas Tuchel está listo para el desafío.

El encuentro, que se vio afectado por una tormenta eléctrica que obligó a retrasar el inicio durante una hora, no fue impedimento para que el conjunto inglés exhibiera una versión mucho más sólida y coordinada. Con la presión de romper una sequía de títulos que se extiende desde 1966, el técnico alemán aprovechó el escenario para consolidar sociedades clave dentro de su esquema.

Nico O'Reilly intenta enviar un centro al corazón del área. AFP

El protagonismo en el terreno de juego tuvo nombres que ilusionan a la afición británica. Anthony Gordon, flamante refuerzo del Barcelona, se erigió como la figura indiscutible. Su movilidad fue un quebradero de cabeza para la defensa tica: primero, generó la acción que permitió el 1-0 de Declan Rice a los diez minutos de juego, y más tarde, en el minuto 68, se encargó de ampliar la ventaja desde el punto de penalti.

A su lado, Jude Bellingham, el estandarte del Real Madrid, volvió a demostrar por qué es el eje del mediocampo inglés. Su presencia y capacidad para dictar el ritmo del partido fueron vitales para mantener el control total sobre una Costa Rica que, aunque intentó responder, no pudo contener el despliegue físico y técnico de los europeos.

Thomas Tuchel no dejó pasar la oportunidad de probar variantes. En la segunda mitad, el estratega germano rotó al once completo, buscando profundidad de banquillo ante un calendario exigente. La profundidad de la plantilla dio sus frutos sobre el final, cuando Ollie Watkins, impecable en el juego aéreo, sentenció el marcador definitivo de 3-0, en el minuto 87.

El Inter&Co Stadium fue escenario del amistoso. Getty Images via AFP

La victoria es el bálsamo necesario para un equipo que llega con la "espinita" de haber perdido las dos últimas finales de la Eurocopa. Con este resultado, Inglaterra despeja dudas de cara a su debut mundialista, programado para el próximo día 17 contra Croacia, en lo que promete ser un duelo de alto voltaje dentro de un Grupo L que también integran Ghana y Panamá.