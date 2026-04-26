Serie A: Johan Vásquez y Genoa retrasan su salvación tras caer ante Como 1907

El defensa mexicano Johan Vásquez y la escuadra del Genoa registraron un descalabro en condición de local durante la recta final de la Temporada 2025-26 de la Serie A. El conjunto genovés enfrentó al equipo de Como 1907, dirigido por el entrenador Cesc Fábregas, en la cancha del Estadio Luigi Ferraris. El resultado de este compromiso finalizó con un marcador de 0-2 a favor del cuadro visitante, situación que impidió al equipo local asegurar matemáticamente su salvación y permanencia en la máxima categoría del futbol italiano durante esta jornada.

Johan Vásquez jugando con el Genoa. Foto de FB: Genoa CFC

EL DESARROLLO DEL PARTIDO Y LA TABLA DE POSICIONES

Las anotaciones del encuentro ocurrieron en los dos tiempos reglamentarios. El jugador Anastasios Douvikas inauguró la pizarra al minuto 10 de la primera mitad. Posteriormente, Assane Diao amplió la ventaja para los visitantes en el minuto 68, definiendo el triunfo para la escuadra de Lombardía. Con estos tres puntos, el Como 1907 alcanzó la cifra de 61 unidades en la clasificación general y se ubicó en el quinto lugar. Esta posición les otorga el acceso momentáneo a la Europa League y los mantiene en competencia directa contra la Juventus por el último boleto disponible para la Champions League. En la parte alta de la competencia, el club Inter de Milán conserva el liderato general y el virtual título del torneo.

Jugadores del Como celebrando en el Luigi Ferraris. Foto de X: @Como_1907

Por su parte, el resultado en este compromiso dejó al Genoa estacionado en la posición 14 de la clasificación general con una cosecha de 39 puntos. Esta suma representa una ventaja directa de 11 puntos sobre la escuadra del Cremonese, club que actualmente ocupa los puestos de descenso. Debido a que el calendario oficial del torneo cuenta con 12 unidades en disputa durante las jornadas restantes, la permanencia matemática del conjunto donde milita el zaguero mexicano requiere más tiempo. El equipo genovés, bajo las instrucciones del estratega Daniele de Rossi, precisa conseguir un triunfo en sus siguientes enfrentamientos, o en su defecto, esperar a que los equipos de la zona baja, dirigidos por entrenadores como Marco Giampaolo, registren resultados negativos que les impidan recortar la diferencia numérica.

PRÓXIMOS ENFRENTAMIENTOS EN EL CALENDARIO ITALIANO

El siguiente compromiso oficial para Johan Vásquez y el Genoa quedó programado para el sábado 2 de mayo. El equipo viajará a la ciudad de Bérgamo para enfrentar al club Atalanta en las instalaciones del New Balance Arena. El inicio de este juego está pactado a las 12:45 horas, tiempo del centro de México. El conjunto local, conocido en el circuito como La Dea, completará previamente su actividad de la Jornada 34 este lunes en un duelo frente al Cagliari. El equipo de Bérgamo mantiene el objetivo de sumar unidades para ingresar a la zona de clasificación de los torneos internacionales organizados por la UEFA.

En esa misma fecha del sábado 2 de mayo, el conjunto de Como 1907 continuará su participación en el certamen al recibir la visita del Napoli. Este encuentro iniciará a las 10:00 horas sobre el césped del Stadio Giuseppe Sinigaglia. La escuadra celeste acudirá a este recinto deportivo tras obtener un marcador a favor de 4-0 frente al cuadro del Cremonese. Para la plantilla comandada por Fábregas, una nueva victoria representa la posibilidad de consolidar de manera definitiva su lugar en las competencias de Europa para la próxima campaña, mientras el Genoa vigilará los resultados en otros estadios para certificar su continuidad en el máximo circuito.