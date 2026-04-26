Ari Geli queda fuera de Supernova Genesis; Milica tendrá rival sorpresa

La cartelera oficial del evento de boxeo amateur denominado Supernova Genesis sufrió una modificación técnica a escasas horas de su inicio. La creadora de contenido española Ari Geli causó baja definitiva de la función organizada de manera conjunta por la empresa Supernova y la plataforma de streaming Netflix. La competidora europea tenía un combate programado frente a la participante conocida en redes como Milica, pero diversas complicaciones médicas de urgencia impidieron su participación en la arena.

Ari Geli sobre la báscula. Foto de FB: Supernova Boxing

A través de un comunicado de prensa oficial, los organizadores del evento detallaron los motivos clínicos de la cancelación. El documento técnico indicó que la streamer española experimentó malestares físicos desde la noche anterior al evento. El cuerpo médico evaluó la situación durante la mañana y determinó que la competidora no contaba con las condiciones físicas necesarias para subir al cuadrilátero. Los promotores priorizaron la integridad física de la participante y confirmaron que actualmente recibe atención especializada por parte del equipo de salud del lugar.

EL MENSAJE DE ARI GELI Y LOS SÍNTOMAS PREVIOS AL COMBATE

Antes de la confirmación oficial por parte de la empresa organizadora, la propia Ari Geli publicó una actualización sobre su estado de salud. Mediante una historia en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido informó a sus seguidores sobre las complicaciones médicas que experimentó durante la madrugada. En su mensaje de texto, la competidora relató que pasó una mala noche, acompañada de cuadros de vómito y mareos constantes que mermaron su condición física.

Supernova informó el estado de salud de Ari Geli. Foto de FB: Supernova Boxing

En esa misma publicación, la participante española mencionó que registró una ligera mejoría en sus signos vitales con el paso de las horas, pero dejó en duda su autorización para participar en la cartelera. Minutos después de esta publicación en internet, el equipo médico de la organización emitió el veredicto final y negó el permiso deportivo para que la creadora de contenido realizara su combate frente a los espectadores. La decisión médica eliminó de forma oficial este enfrentamiento del cronograma original.

MODIFICACIONES EN LA CARTELERA Y HORARIOS DE SUPERNOVA GENESIS

A pesar de la cancelación de este duelo, la organización del evento Supernova Genesis confirmó que el resto de la programación continuará de acuerdo con la planeación inicial. La participante Milica mantuvo su lugar dentro de la función de boxeo, pero la promotora modificó el formato de su encuentro. Los organizadores anunciaron que la competidora enfrentará a una rival sorpresa, y el nombre de esta nueva oponente saldrá a la luz pública instantes antes de que suene la campana en el cuadrilátero.

Milica en un entrenamiento abierto al público. Foto de FB: Supernova Boxing

El itinerario de la función deportiva estableció el inicio de las actividades a las 16:00 horas con la transmisión en vivo de la alfombra roja, donde desfilarán los diferentes invitados y participantes. Posteriormente, la acción deportiva y los combates oficiales comenzarán en punto de las 17:15 horas. Este bloque de peleas incluirá el encuentro modificado de Milica contra la oponente sustituta, cerrando así la lista de enfrentamientos pactados para esta transmisión exclusiva de Netflix en la disciplina del boxeo amateur.