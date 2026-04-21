Escándalo sacude al futbol de Italia; apunta a 50 jugadores de la Serie A

Un escándalo vuelve a sacudir el futbol de Italia, donde se involucra a 50 jugadores de la Serie A, entre ellos del Milan e Inter. La Guardia di Finanza desmanteló una red de prostitución, que es señalada de gestionar eventos ligados a la vida nocturna.

Cerca de 50 futbolistas fueron clientes de esta red, según La Gazzetta. Además, en las pesquisas se indica que hay una mujer embarazada. Además, se habla de otros deportistas.

No se revelaron los nombres de los futbolistas involucrados Reuters

Esta operación dejó cuatro personas bajo arresto domiciliario, que fueron acusadas de prostitución mediante la organización de servicios de acompañamiento o ‘escorts’.

Los nombres concretos de los futbolistas involucrados no se difundieron. La Unidad de Policía Económica y Financiera de Guardia di Finanza, descartó que se involucre a los clientes, debido a que no está tipificado como delito, porque las mujeres “eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia”.

En la información que divulga La Gazzetta, un piloto de la F1 utilizó los servicios de la red.

“Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?”, preguntó una persona, a lo que recibió de respuesta: “Le enviaré a la brasileña”.

La red incluía cenas en establecimientos exclusivos, alojamiento en hoteles de alta gama y la compañía de mujeres. Operaba bajo los servicios de una agencia de eventos con sede en el área metropolitana de Milan, que organizaba fiestas en discotecas y otros lugares; a la vez, ofrecían los servicios de ‘escorts’.