Sepultan en Pachuca a El Búho, réferi que murió durante una función de lucha libre

Entre muestras de tristeza y aplausos, familiares, amigos y compañeros del mundo de la lucha libre dieron el último adiós a Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, quien fue sepultado en el Panteón Municipal de Pachuca tras perder la vida durante una función en Mineral de la Reforma.

Los servicios funerarios del réferi se realizaron en la funeraria Arriaga Platino, donde sus seres queridos se reunieron para acompañar a la familia en este momento de duelo y recordar a quien formaba parte del ambiente luchístico de la entidad.

¿Cómo murió el réferi El Búho?

La muerte de Germán Pineda ocurrió durante la contienda estelar celebrada en el Deportivo 11 de Julio. Según los primeros reportes, el oficial recibió varios castigos durante el enfrentamiento entre El Hijo de Fishman y su oponente, hasta que repentinamente cayó sobre la lona.

Ante la situación, paramédicos ingresaron al cuadrilátero para brindarle atención; sin embargo, minutos después se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El hecho generó consternación entre los asistentes y dentro del gremio de la lucha libre, donde la noticia se extendió tras conocerse el desenlace de la función.

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El Hijo de Fishman fue detenido

En relación con lo ocurrido, El Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. La autoridad inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del réferi y determinar las posibles responsabilidades.

Finalmente, los restos de Gerardo Germán Pineda fueron trasladados al Panteón Municipal de Pachuca, donde recibió sepultura acompañado de sus familiares, amistades y personas cercanas al deporte de los costalazos.

Con su entierro concluyeron las ceremonias de despedida para El Búho, cuya muerte marcó de luto una jornada que debía ser de espectáculo y emoción sobre el cuadrilátero.