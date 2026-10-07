Muere réferi 'El Búho' en función de lucha libre; detienen a El Hijo de Fishman

Una función de lucha libre realizada en Mineral de la Reforma, Hidalgo, terminó con el fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, durante la madrugada de este miércoles en el Deportivo 11 de Julio.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante la contienda estelar, en la que participaba el luchador conocido como El Hijo de Fishman. Durante el desarrollo del encuentro, el réferi recibió diversos impactos y posteriormente cayó sobre el cuadrilátero, donde quedó inmóvil.

Personal de emergencia acudió al inmueble tras recibir el reporte para brindarle atención médica. Sin embargo, los paramédicos determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El Hijo de Fishman es detenido

Elementos de seguridad aseguraron a El Hijo de Fishman, quien fue trasladado y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

La autoridad inició una carpeta de investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y determinar, conforme a las indagatorias, si existe alguna responsabilidad penal.

La situación jurídica del luchador será definida por las autoridades competentes una vez que concluyan las primeras diligencias y se recaben los elementos correspondientes.

¿Quién es El Hijo de Fishman?

El Hijo de Fishman es un luchador del circuito independiente mexicano que lleva, desde su debut, el apellido de uno de los rudos más reconocidos de la lucha libre.

Nacido el 14 de diciembre de 1989 en la Ciudad de México e hijo biológico de José Ángel Nájera Sánchez (Fishman, el “Veneno Verde”), fue presentado por su padre en noviembre de 2008 y debutó el 22 de ese mes en Xalapa, Veracruz. Formado por el propio Fishman, adoptó la máscara verde y amarilla y el mote de “El Hijo del Veneno Verde”.

Su carrera se ha desarrollado sobre todo fuera de las grandes empresas, con campeonatos regionales, luchas de apuestas y una larga rivalidad con figuras del legado de Máscara Sagrada.

En el gremio también se le conoce por la disputa familiar por el nombre: su hermano, luego Black Fish, usó en su momento la identidad de Fishman Jr.

La empresa El Patrón Espectáculos informó que le brinda acompañamiento legal y pidió prudencia mientras la Procuraduría de Hidalgo recaba videos, testimonios y peritajes. La causa del deceso, y el peso exacto de la maniobra, siguen sujetos a la investigación.