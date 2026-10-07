Clausuran parcialmente Arena 11 de Julio tras muerte de réferi en función de lucha libre

Autoridades de Protección Civil determinaron la clausura parcial del Deportivo 11 de Julio, luego del fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, durante una función de lucha libre realizada en el inmueble.

Aunque la arena y el gimnasio cuentan con licencia de funcionamiento vigente, Protección Civil señaló que los organizadores debían notificar el evento con al menos 15 días de anticipación para permitir las inspecciones y verificar las condiciones de seguridad.

La emergencia fue reportada mediante el 911, luego de que el réferi se desplomara dentro del cuadrilátero. Paramédicos acudieron para brindarle atención, pero posteriormente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La dependencia informó además que durante julio intentó realizar dos verificaciones en el lugar, sin que hubiera personal disponible para atender a los inspectores.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió una carpeta de investigación. Especial

La clausura es de carácter parcial y está relacionada con actividades que requieren autorización y aviso previo ante Protección Civil.

¿Cómo perdió la vida el réferi?

El trágico suceso ocurrió en plena pelea estelar, cuando el réferi colapsó e quedó inmóvil sobre el cuadrilátero tras recibir una serie de impactos durante las acciones del combate en el que participaba El Hijo de Fishman.

Tras el incidente, El Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

Actualmente, las instancias correspondientes realizan las indagatorias necesarias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad penal en contra del luchador.