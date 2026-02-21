Señora se ‘robó’ el show con su ‘saco’ de cemento en el Cruz Azul – Chivas

Durante el partido entre Cruz Azul y Chivas de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, una señora se “robó” los reflectores con el gabán que portó en las gradas del Estadio Cuauhtémoc, con forma de un saco de cemento.

Tras el gol de Gabriel Fernández al minuto 33, una de las cámaras captó la celebración de la aficionada de Cruz Azul, pero lo que llamó la atención fue la vestimenta que portó.

Gabriel Fernández hizo el Cruz Azul 1 - 0 Chivas Mexsport

Gabriel Fernández remató de cabeza el balón tras el cobro de un tiro libre para superar a Raúl Rangel.

Nicolás Larcamón puso en aprietos a Chivas desde los primeros minutos. Se adueñó del balón, le cerró los espacios y mantuvo una presión alta, lo que propició varias equivocaciones de los dirigidos por Gabriel Milito.

Carlos Rodríguez marcó el Cruz Azul 2 - 1 Chivas Mexsport

En el segundo tiempo, el técnico de Chivas realizó varios cambios y Ángel Sepúlveda aplicó la ‘Ley del ex’ al empatar 1-1 el encuentro con un remate de cabeza al minuto 81.

En un descuido defensivo, Carlos Rodríguez remató de cabeza en el área chica para sentenciar el encuentro a favor de Cruz Azul por 2-1 al 85’.

LE PIDIÓ MATRIMONIO DURANTE EL CRUZ AZUL – CHIVAS DE LA LIGA MX

No sólo fue el evento que se ‘robó’ el show. En el medio tiempo del Cruz Azul – Chivas, un aficionado le pidió matrimonio a su pareja en el círculo central de la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

“Desde que te conocí, supe que eras la mujer de mi vida. Hemos pasado por mucho y no hay alguien más con quien quiera estar en esta vida. ¿Te quieres casar conmigo?”, dijo el aficionado, que después se hincó para mostrarle el anillo de compromiso.

“¡Bravo, muchas felicidades!”, exclamó el conductor.

Chivas perdió el invicto en la jornada 7 del Clausura 2026 y se estancó en 18 unidades, mientras que Cruz Azul acortó distancias y está a dos puntos del Guadalajara.

En la jornada 8, Cruz Azul visitará a Monterrey, mientras que Chivas se meterá al “infierno” de Toluca para tratar de superar el tropezón de este sábado 21 de febrero de 2026.