¡Se acabó el encanto! Cruz Azul vence a Chivas y le quita el invicto en la Liga MX

Charly Rodríguez se suspendió en el aire como si el estadio entero contuviera la respiración y descargó un cabezazo que partió la noche en dos. Fue en el último suspiro del Guadalajara, en el momento exacto para convertir un partidazo en una escena de película. Así, Cruz Azul venció 2-1 a Chivas para quitarles el invicto en la Liga MX tras 7 jornadas.

Líder contra sublíder. El duelo que todos esperaban. Las Chivas llegaba en la cima y aún con la derrota conservará el liderato, pero La Máquina tenía claro que podía quitarle algo más valioso: la etiqueta de imbatible. El choque no decepcionó. Fue intenso, bravo, con siete amarillas en el primer tiempo —cuatro celestes y tres rojiblancas— y una sensación constante de que cualquier detalle inclinaría la balanza.

Cruz Azul fue ligeramente mejor y lo confirmó al minuto 34’. Centro medido de Palavecino y aparición letal de Gabriel Toro Fernández. El uruguayo volvió a castigar a su presa favorita: sexto gol ante Chivas, el equipo al que más le ha marcado en Liga MX. El 1-0 hacía justicia a lo que se veía en la cancha.

La noche tuvo hasta tintes románticos. En el entretiempo, un aficionado se arrodilló sobre el césped y pidió matrimonio. Todo era celebración para Cruz Azul.

Pero el guion exigía drama. Al minuto 57’, a Rotondi le anularon el segundo por fuera de lugar. Gabriel Milito movió el tablero con audacia. Brian Gutiérrez, Hugo Camberos y Ángel Sepúlveda ingresaron juntos para cambiar el rumbo del partido. La “Hormiga” González insistió y Camberos hizo temblar el travesaño. Chivas empujaba.

La ironía apareció en la cabeza de Ángel Sepúlveda. El ex de Cruz Azul empató y parecía rescatar el invicto rojiblanco. El golpe fue anímico.

Ángel Sepúlveda le anotó a su exequipo Cruz Azul Mexsport

Hasta que llegó la escena definitiva: tiro de esquina, Palavecino al cobro y Charly Rodríguez elevándose por encima de todos para el 2-1 definitivo. Un cabezazo que no sólo decidió el partido, sino que lanzó un mensaje.

Chivas sigue líder, pero ya no invicto. Cruz Azul, en cambio, demostró que está listo para discutirle el trono a cualquiera.