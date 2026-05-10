"Hoy les metemos 3": Jorge Campos calienta el Pumas Vs América desde CU

En busca del boleto a las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, Jorge Campos fue contundente y aseguró que Pumas le anotará 3 goles al América; recuerda sus momentos como jugador universitario.

A horas de comenzar el Clásico Capitalino desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Jorge Campos se hizo presente antes de que el público comience a colmar las tribunas del recinto en el sur de la capital, rememorando las veces en las que bajaba de su coche para dirigirse a los vestidores del inmueble.

Mostrando su recorrido y recordando viejos tiempos, el ex portero de Pumas y la Selección Mexicana fue contundente y aseguró que el club auriazul de Efraín Juárez anotará 3 tantos esta noche ante las Águilas de André Jardine:

Aquí empezaba a bajar para el vestidor y gritaba ‘Vamos Pumas, vamos a ganar hoy’, hoy les metemos tres a estos cremas (…) traigo mis guantes por si acaso entro, pero (Keylor) Navas está muy bien, así que no creo que entre”.

Jorge Campos estará presente en el compromiso, ya que será parte de la transmisión de TV Azteca en el duelo correspondiente a los Cuartos de Final de vuelta, donde se espera que poco más de 60,000 aficionados se unan a una sola voz en apoyo hacia el cuadro universitario.

A Pumas le servirá cualquier triunfo o el empate -por su posición en la tabla- para eliminar al América, sin embargo, la victoria americanista le concederá el boleto a las Águilas desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

De obtener su boleto a las Semifinales, Pumas se medirá ante el ganador del Pachuca Vs Toluca, mientras que si América alcanza una vez más la antesala de la Final, su rival será nada más que las Chivas de Gabriel Milito.

BFG