Polémico penal da vida a Pumas y rescatan empate frente a Cruz Azul

El Olímpico Universitario tiene dos pretendientes. Dos equipos que se pelean por su amor y que quieren sentirse dueños de esa cancha. Por un lado, Cruz Azul ya no pide permiso como huésped. Aunque pecó de comodidad y le permitió empatar 2-2 a los Pumas, también les dejó ver que hay alguien más que en su casa, se siente cómodo.

La Máquina no pisaba la cancha del Olímpico desde las semifinales del Apertura 2025 ante los Tigres. Pero antes de mudarse oficialmente al Cuauhtémoc, tuvieron que jugar en Puebla precisamente ante los Pumas porque no comulgaban con la idea de poder jugar en su cancha de vista.

Aquel juego dejó un gran dolor en Cruz Azul cuando Carrasquilla lesionó al guardameta colombiano Kevin Mier. Pero anoche fue la velada perfecta para tomar venganza.

Con una actualidad muy similar en el torneo, el partido prometía desde el arranque intensidad. El primer batacazo lo hizo Cruz Azul, bien dicen que un doble contacto en el área termina en gol.

Al minuto 35 un tiro de esquina de Palavecino que remató con la cabeza Willer Ditta y que le quedó en la frente a Nicolás Ibáñez, fue la forma de abrir el marcador.

Cuando se sentían más cómodos apareció Charly Rodríguez para poner el 2-0, con un festejo de que en ese estadio, Cruz Azul ya había dado la vuelta (haciendo referencia a la anterior Concachampions).

Un penalti convertido de Juninho volvió a abrir la esperanza, a pesar de que unos minutos más tarde Nathan Silva se fuera expulsado por doble amonestación.

Para ponerle más emoción y sabor al duelo de la jornada 11, llegó una equivocación de Ditta en propia puerta que puso el marcador 2-2 al minuto 76.

Con el resultado, Cruz Azul mantiene el liderato con 26 puntos, siendo la mejor ofensiva del torneo. Por su parte, los Pumas terminan en la quinta posición y tendrán un prueba de fuego en la siguiente jornada cuando se enfrenten al América.