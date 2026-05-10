¿Vuelve? El mensaje viral de Messi tras el título del Barcelona ante el Real Madrid

El Barcelona consolidó la noche del domingo el campeonato de la LaLiga 2025-2026 luego de derrotar al Real Madrid y, con ello, llegaron felicitaciones desde todas las latitudes, incluida una desde Miami, la de una de sus antiguas estrellas, el argentino Lionel Messi.

El seleccionado argentino se pronunció de forma casi inmediata. A tan solo 20 minutos de concluir el encuentro, Messi publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram que se volvió viral en cuestión de segundos. El futbolista compartió el diseño institucional que el club utilizó para conmemorar el triunfo, añadiendo dos mensajes cargados de simbolismo: "Campeones" y "Visca el Barça".

Para el barcelonismo, este gesto ha sido interpretado como una prueba de la vigencia del vínculo emocional que el jugador mantiene con la institución. A pesar de su salida del club y su etapa profesional fuera de España, Messi demostró haber seguido el partido contra el eterno rival como un seguidor más, celebrando la victoria con la misma pasión que durante su estancia en el Camp Nou.

Lionel Messi felicitó al Barcelona por su reciente campeonato en LaLiga. Redes Sociales

¿Cuántos títulos ganó Messi con el Barcelona?

Durante su histórica etapa en el conjunto catalán, Lionel Messi se convirtió en el jugador más laureado de la institución. En total, conquistó 35 títulos oficiales:

10 Ligas de España

7 Copas del Rey

8 Supercopas de España

4 UEFA Champions League

3 Supercopas de Europa

3 Mundiales de Clubes

Rumores de un posible regreso de Messi al Barcelona

Aunque el jugador se encuentra actualmente en otra etapa de su carrera, la prensa deportiva y los seguidores azulgranas mantienen viva la especulación sobre un último baile en el Barcelona, aunque las relaciones entre el jugador y la directiva del equipo encabezada por Joan Laporta parece no haber finalizado de la mejor forma.

El año pasado, Messi visitó en secreto el Camp Nou y lanzó la frase: “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”