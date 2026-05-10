Orbelín Pineda conquista Grecia con gol agónico del AEK Atenas

Orbelín Pineda volvió a celebrar en Europa. El mexicano conquistó su tercer título en Grecia luego de que el AEK Atenas viniera de atrás para derrotar 2-1 al Panathinaikos con un gol agónico que desató la locura en el estadio y aseguró el campeonato de la Super Liga griega.

Con Orbelín Pineda como titular, el AEK Atenas llegó al encuentro consciente de que una victoria en casa le daba automáticamente el campeonato y desde el arranque asumió el protagonismo del partido. El conjunto local dominó gran parte de la primera mitad y estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 45, cuando Varga mandó la pelota al fondo, aunque la anotación terminó anulada.

A pesar del dominio local, el empate sin goles se mantuvo al descanso y el partido cambió completamente en la segunda mitad. Fue el Panathinaikos quien golpeó primero al minuto 62 gracias al griego Andrews Tetteh, quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área para adelantar a la visita y silenciar momentáneamente el estadio.

La respuesta del equipo de Orbelín Pineda no tardó demasiado. Apenas 10 minutos más tarde apareció el angoleño Zini, quien encontró un balón suelto dentro del área chica y definió para devolverle la esperanza al AEK y encender nuevamente a la afición local.

Cuando parecía que el empate retrasaría la celebración, apareció el portugués Joao Mario. El mediocampista, que había ingresado de cambio, se convirtió en el héroe de la noche al minuto 90+3 con el gol que decretó el 2-1 definitivo y que hizo explotar el inmueble con la anotación del campeonato.

Con este nuevo título, Orbelín Pineda continúa consolidando una etapa destacada en el futbol griego. El mexicano ya había conquistado el doblete de Liga y Copa en 2023 y ahora suma un nuevo campeonato liguero a su palmarés europeo.

El exjugador de Chivas y Cruz Azul continúa siendo una de las piezas más importantes del AEK y mantiene protagonismo rumbo al proceso mundialista de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Además del nuevo campeonato conseguido, el título representa una nueva muestra del gran momento que viven los futbolistas mexicanos en Europa. El mediocampista mexicano se ha mantenido como uno de los referentes del AEK Atenas gracias a su regularidad, liderazgo y capacidad para aparecer en los partidos importantes, consolidándose como uno de los mexicanos más exitosos en el futbol griego en los últimos años.