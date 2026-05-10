¿Qué ligas europeas ya tienen campeón y qué falta por definirse en el 2026?

A un mes del arranque del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, las principales ligas europeas están llegando a su final y, en algunos casos ya hay campeones, pero en otros habrá que esperar porque hay definiciones importantes en los próximos días.

Premier League

En la liga inglesa la situación aún no está definida, aunque el Arsenal tiene una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City. Los finalistas de la Champions League han sumado 79 puntos contra 74 del equipo de Pep Guardiola.

Al Arsenal le restan dos partidos: el primero el próximo lunes 18 de mayo ante el Burnley, penúltimo de la clasificación. El cierre será ante el Crystal Palace, posición 14 de la Premier. Los cinco puntos aún son alcanzables para el cuadro del Manchester City dado que tienen un partido pendiente correspondiente a la jornada 31 que se jugará el miércoles 13 de mayo ante el Crystal Palace, cerrando contra el Bournemouth y el Aston Villa. En cuanto al descenso, el West Ham busca un milagro con sus 36 puntos contra los 37 del Tottenham.

Serie A Italia

La liga italiana tiene a un campeón definido: el Inter de Milán, quienes suman 85 puntos. Lo verdaderamente interesante es la lucha por los puestos de la Champions League para la próxima temporada y, con dos jornadas restantes, matemáticamente del segundo al quinto puesto todo está abierto.

El Napoli es segundo con 70 unidades, Juventus tercero con 68 y el AC Milan de Santiago Giménez es cuarto con 67 puntos. Ellos tres entrarían a la Champions el próximo año, pero la Roma, con 67 unidades, aún podría saltar de la Europa League a la máxima competencia europea. Por ahora, presionan fuertemente al equipo del mexicano. En el descenso, el Lecce está en el límite con sus 32 unidades, apenas un punto por encima del Cremonese.

LaLiga España

Con el recién coronado Barcelona, lo que está en juego en la parte final del torneo, con tres fechas por disputarse, es el último puesto de la Champions. Real Betis suma 54 puntos contra 50 del Celta de Vigo.

En la parte baja el Espanyol, Mallorca, Elche y Girona tienen como máximo tres puntos sobre el Alavés y el Levante, ambos en zona de descenso.

Bundesliga

Con el Bayern Munich ya como campeón de la liga alemana y con solo una jornada por disputarse, la verdadera tensión está en el último puesto para la Champions que se juegan el Stuttgart y el Hoffenheim, ambos empatados por ahora con 61 puntos y ubicados en el cuarto y quinto puesto de la general.

Ligue 1 Francia

El PSG aún no asegura el campeonato al restarle dos partidos, uno de ellos pendiente ante el Lens, su rival directo por el título, pero quienes necesitan ganar sus dos juegos restantes y esperar una caída del equipo parisino para tener una oportunidad. El resultado del próximo miércoles 13 de mayo definirá el cetro.

Eredivisie Países Bajos

El PSV se llevó el campeonato con una amplia superioridad seguido por el Feyenoord. Los descensos ya están definidos con el NAC y el Heracles.