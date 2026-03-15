Liga MX: Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2026 tras la Jornada 11
Toluca Vs América y Chivas Vs Tigres serían los partidos más atractivos de los Cuartos de Final del Clausura 2026; así se jugaría la Liguilla tras la Jornada 11
Terminó la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX y Cruz Azul se mantiene como líder de la tabla de posiciones; en Liguilla, Toluca Vs América y Chivas Vs Tigres serían los partidos más atractivos.
Con 260 goles anotados a lo largo de los 97 partidos disputados en el Clausura 2026, Joao Pedro se mantiene como el máximo goleador del certamen con 10 tantos, sin embargo, Atlético San Luis está fuera de los puestos que dan acceso a la Liguilla.
El Clausura 2026 de Liga MX no tendrá fase de Play-in ni Repechaje, por lo que solamente 8 equipos superarán la Fase de Grupos en busca de sumar el título a sus vitrinas.
Así marchan las posiciones del Clausura 2026 de Liga MX:
1. Cruz Azul / 26 puntos (+11 diferencia de goles).
2. Toluca / 25 (+12).
*3. Chivas / 24 (+8).
4. Pachuca / 21 (+5).
5. Pumas / 20 (+8).
6. Tigres / 17 (+5).
7. América / 17 (+3).
8. Atlas / 17 (-2).
9. Monterrey / 14 (+4).
10. Xolos / 12 (+1).
11. Puebla / 12 (-4).
12. Atlético San Luis / 11 (-2).
*13. FC Juárez / 11 (-3).
14. Necaxa / 10 (-5).
*15. León / 10 (-7).
16. Mazatlán / 10 (-9).
*17. Querétaro / 7 (-8).
18. Santos / 5 (-17).
* Equipos que cuentan con un partido pendiente en la Fase Regular del Clausura 2026.
Los Cuartos de Final tras la Jornada 11 del Clausura 2026
En los Cuartos de Final del Clausura 2026, la posición en la tabla beneficiará al equipo mejor clasificado a disputar la vuelta ante su gente, además de contar con la ventaja del empate global; el gol de visitante no es criterio para determinar quién avanza en la eliminatoria.
(1) Cruz Azul Vs Atlas (8)
En busca de dar una de las grandes sorpresas en la Fiesta Grande, Atlas estaría abriendo la eliminatoria ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco, misma que cerraría en Puebla con La Máquina teniendo la ventaja del gol de visitante.
Ida: Estadio Jalisco.
Vuelta: Estadio Cuauhtémoc.
(2) Toluca Vs América (7)
Protagonizando una de las eliminatorias más vibrantes, Antonio Mohamed y André Jardine se volverían a encontrar en 180 minutos a matar o morir sin la presencia de los seleccionados mexicanos que estarán en el Mundial 2026.
Ida: Estadio Ciudad de los Deportes.
Vuelta: Estadio Nemesio Diez.
(3) Chivas Vs Tigres (6)
Reeditando una de las finales más agónicas que se han presentado en la Liga MX, Tigres estaría midiéndose a Chivas con Armando González como máximo protagonista, mismo que no podría estar presente debido a su inminente llamado a Selección Mexicana.
Ida: Estadio Volcán Universitario.
Vuelta: Estadio Akron.
(4) Pachuca Vs Pumas (5)
Finalmente, en la serie más pareja de la Liguilla, Pachuca estaría midiéndose a Pumas en los Cuartos de Final, definiendo al equipo que estará en la antesala de la Final en la Bella Airosa.
Ida: Estadio Olímpico Universitario.
Vuelta: Estadio Hidalgo.
BFG