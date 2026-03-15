Liga MX: Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2026 tras la Jornada 11

Terminó la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX y Cruz Azul se mantiene como líder de la tabla de posiciones; en Liguilla, Toluca Vs América y Chivas Vs Tigres serían los partidos más atractivos.

Con 260 goles anotados a lo largo de los 97 partidos disputados en el Clausura 2026, Joao Pedro se mantiene como el máximo goleador del certamen con 10 tantos, sin embargo, Atlético San Luis está fuera de los puestos que dan acceso a la Liguilla.

Joao Pedro anotó 10 de los 260 goles convertidos en el Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

El Clausura 2026 de Liga MX no tendrá fase de Play-in ni Repechaje, por lo que solamente 8 equipos superarán la Fase de Grupos en busca de sumar el título a sus vitrinas.

Así marchan las posiciones del Clausura 2026 de Liga MX:

1. Cruz Azul / 26 puntos (+11 diferencia de goles).

2. Toluca / 25 (+12).

*3. Chivas / 24 (+8).

4. Pachuca / 21 (+5).

5. Pumas / 20 (+8).

6. Tigres / 17 (+5).

7. América / 17 (+3).

8. Atlas / 17 (-2).

Panorámica del TSM previo a partido del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

9. Monterrey / 14 (+4).

10. Xolos / 12 (+1).

11. Puebla / 12 (-4).

12. Atlético San Luis / 11 (-2).

*13. FC Juárez / 11 (-3).

14. Necaxa / 10 (-5).

*15. León / 10 (-7).

16. Mazatlán / 10 (-9).

*17. Querétaro / 7 (-8).

18. Santos / 5 (-17).

* Equipos que cuentan con un partido pendiente en la Fase Regular del Clausura 2026.

Los Cuartos de Final tras la Jornada 11 del Clausura 2026

En los Cuartos de Final del Clausura 2026, la posición en la tabla beneficiará al equipo mejor clasificado a disputar la vuelta ante su gente, además de contar con la ventaja del empate global; el gol de visitante no es criterio para determinar quién avanza en la eliminatoria.

(1) Cruz Azul Vs Atlas (8)

En busca de dar una de las grandes sorpresas en la Fiesta Grande, Atlas estaría abriendo la eliminatoria ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco, misma que cerraría en Puebla con La Máquina teniendo la ventaja del gol de visitante.

Ida: Estadio Jalisco.

Vuelta: Estadio Cuauhtémoc.

En la Jornada 2 del Clausura 2026, Cruz Azul derrotó 2-0 al Atlas en el Cuauhtémoc. Mexsport

(2) Toluca Vs América (7)

Protagonizando una de las eliminatorias más vibrantes, Antonio Mohamed y André Jardine se volverían a encontrar en 180 minutos a matar o morir sin la presencia de los seleccionados mexicanos que estarán en el Mundial 2026.

Ida: Estadio Ciudad de los Deportes.

Vuelta: Estadio Nemesio Diez.

América y Toluca se enfrentarán en la Jornada 15 del Clausura 2026. Mexsport

(3) Chivas Vs Tigres (6)

Reeditando una de las finales más agónicas que se han presentado en la Liga MX, Tigres estaría midiéndose a Chivas con Armando González como máximo protagonista, mismo que no podría estar presente debido a su inminente llamado a Selección Mexicana.

Ida: Estadio Volcán Universitario.

Vuelta: Estadio Akron.

Chivas y Tigres se medirán en la Jornada 14 del Clausura 2026. Mexsport

(4) Pachuca Vs Pumas (5)

Finalmente, en la serie más pareja de la Liguilla, Pachuca estaría midiéndose a Pumas en los Cuartos de Final, definiendo al equipo que estará en la antesala de la Final en la Bella Airosa.

Ida: Estadio Olímpico Universitario.

Vuelta: Estadio Hidalgo.

La última vez que Pachuca y Pumas se enfrentaron en eliminatoria directa, Tuzos eliminó a los universitarios. Mexsport

BFG