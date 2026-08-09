Semifinal de Leagues Cup 2026 podría jugarse en México

Por primera vez en la historia, la Leagues Cup cuenta con partidos en México y, contrario a lo que indica el calendario oficial del torneo binacional, podría existir un quinto compromiso en el país. Sería uno correspondiente a Semifinales en la cancha del Estadio Banorte.

América, Cruz Azul y Atlante son los conjuntos que este semestre fungen como locales en el Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, solamente las Águilas de Guillermo Almada fueron beneficiados para disputar uno de sus compromisos en el recinto tres veces mundialista.

El América Vs San Diego en el Estadio Banorte fue el partido con más asistencia en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Mexsport

Hasta antes de que concluya la Jornada 2 del torneo binacional, ni América ni Cruz Azul cuentan con su boleto matemáticamente hacia los Cuartos de Final en la Leagues Cup 2026, instancia a la que accederán únicamente los cuatro mejores de Liga MX y MLS.

De acuerdo a lo compartido por León Lecanda en los espacios de ESPN, el Estadio Banorte tiene reservada la fecha del 2 y 3 de septiembre para un evento de Leagues Cup, información que se encuentra exclusivamente en el calendario compartido con los dueños de palcos del recinto.

Los días mencionados coinciden con las Semifinales de la Leagues Cup, abriendo la posibilidad -o al menos levantando el rumor- de que se cuente con un partido más de Leagues Cup en México.

¿Qué partidos de la Leagues Cup 2026 son en México?

Los 4 partidos en México que desde el lanzamiento del calendario de la Leagues Cup 2026 se dieron a conocer, son:

Toluca 3-0 Seattle Sounders / miércoles 5 de agosto, Estadio Nemesio Diez.

América 3-1 San Diego / jueves 6 de agosto, Estadio Banorte.

Tigres Vs Vancouver Whitecaps / martes 11 de agosto, Estadio ‘Volcán’ Universitario.

Toluca Vs Dallas FC / miércoles 12 de agosto, Estadio Nemesio Diez.

La Leagues Cup 2026 contará con 4 partidos en México; primera vez en la historia del certamen que se disputa en territorio azteca. Mexsport

BFG