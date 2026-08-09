¡Visita de crack! Jude Bellingham causó furor en el Emirates Stadium para apoyar a su hermano

El Emirates Stadium del Arsenal recibió una visita de auténtica gala. Jude Bellingham, la máxima figura del Real Madrid, interrumpió sus vacaciones para aparecer este domingo en territorio londinense, según reportó el diario británico The Sun.

El motivo de su presencia no fue negociar un fichaje con los Gunners, sino demostrar el incondicional apoyo a su hermano, Jobe Bellingham, y a su antiguo equipo, el Borussia Dortmund, en un emocionante encuentro amistoso de pretemporada.

El Dortmund amargó al Arsenal en su propia casa

El cuadro alemán se plantó con personalidad en Inglaterra y terminó llevándose la victoria con un vibrante marcador de 3-2 sobre el Arsenal. Desde las gradas, Jude disfrutó del gran funcionamiento del club donde militó durante tres años, firmando 24 goles y 16 asistencias en 132 partidos antes de vestirse de blanco en 2023.

El emotivo abrazo de los hermanos Bellingham que rompió las redes

El momento más especial de la tarde ocurrió en las entrañas del inmueble. Jude y Jobe se encontraron en los pasillos del estadio para fundirse en un emotivo y gigante abrazo que quedó registrado en una fotografía.

La imagen se volvió viral en cuestión de minutos debido a dos poderosas razones:

El impresionante parecido físico entre ambos futbolistas.

El gran gesto de humildad del crack madridista al viajar para cobijar el crecimiento profesional de su hermano menor con la camiseta de las abejas.

Tras este breve respiro familiar, Jude Bellingham reportará este lunes a la pretemporada del Real Madrid, luego de recibir unas merecidas vacaciones tras haber conseguido el tercer lugar con Inglaterra en el Mundial 2026.