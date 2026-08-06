RESUMEN: América vence a San Diego FC en su debut en casa dentro de la Leagues Cup 2026

90+4 Termina el partido con triunfo del América

América tuvo una presentación con autoridad en casa dentro de la Leagues Cup 2026. En una noche marcada por la lluvia en el Estadio Azteca, las Águilas derrotaron 3-1 a San Diego FC y sumaron sus primeros puntos del certamen ante su afición. El conjunto azulcrema fue contundente desde la primera mitad y construyó una ventaja que terminó siendo suficiente para quedarse con el triunfo.

El equipo dirigido por Guillermo Almada encontró en Brian Rodríguez a su gran figura del encuentro. El atacante uruguayo abrió el marcador con una gran jugada individual y posteriormente participó en la construcción del segundo gol, cuando asistió a Érick “Chiquito” Sánchez, quien amplió la diferencia. Antes del descanso, América golpeó nuevamente con un contragolpe que terminó con definición cruzada de Isaías Violante para el 3-0.

San Diego FC reaccionó en la segunda mitad y consiguió descontar por medio de Luca Bombino, lo que generó algunos momentos de presión para el conjunto mexicano, que incluso cedió espacios en la parte final del partido. Sin embargo, América logró sostener la ventaja y firmó su séptimo triunfo en la historia de la Leagues Cup, además de celebrar su primera victoria como local en esta competencia.