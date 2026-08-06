RESUMEN: América vence a San Diego FC en su debut en casa dentro de la Leagues Cup 2026
Las Águilas se presentaron en el Estadio Banorte con una victoria contundente de 3-1 ante San Diego FC gracias a los goles de Brian Rodríguez, Chiquito Sánchez e Isaías Violante.
América celebró su primer partido como local en la Leagues Cup con triunfo sobre San Diego FC y llegó a siete victorias en el torneo. El partido fue llevado por imagen TV.
América tuvo una presentación con autoridad en casa dentro de la Leagues Cup 2026. En una noche marcada por la lluvia en el Estadio Azteca, las Águilas derrotaron 3-1 a San Diego FC y sumaron sus primeros puntos del certamen ante su afición. El conjunto azulcrema fue contundente desde la primera mitad y construyó una ventaja que terminó siendo suficiente para quedarse con el triunfo.
El equipo dirigido por Guillermo Almada encontró en Brian Rodríguez a su gran figura del encuentro. El atacante uruguayo abrió el marcador con una gran jugada individual y posteriormente participó en la construcción del segundo gol, cuando asistió a Érick “Chiquito” Sánchez, quien amplió la diferencia. Antes del descanso, América golpeó nuevamente con un contragolpe que terminó con definición cruzada de Isaías Violante para el 3-0.
San Diego FC reaccionó en la segunda mitad y consiguió descontar por medio de Luca Bombino, lo que generó algunos momentos de presión para el conjunto mexicano, que incluso cedió espacios en la parte final del partido. Sin embargo, América logró sostener la ventaja y firmó su séptimo triunfo en la historia de la Leagues Cup, además de celebrar su primera victoria como local en esta competencia.
El partido está llegando a sus momentos finales.
El partido entra en su recta final y América mantiene la ventaja de 3-1 sobre San Diego FC, aunque el conjunto azulcrema comienza a dejar espacios en la zona defensiva.
América vuelve a generar peligro en el área de San Diego FC. Diego Arriaga aparece en zona ofensiva y conecta un disparo buscando sorprender al arquero rival, pero su intento se marcha por encima de la portería.
Guillermo Almada realiza una nueva modificación y retira del terreno de juego a Brian Rodríguez, quien deja la cancha después de una actuación determinante.
El uruguayo fue protagonista con un gol, una asistencia y participación directa en las tres anotaciones del América ante San Diego FC. Su lugar es ocupado por Diego Arriaga.
América intenta recuperar el control del encuentro y encuentra una pausa en el ritmo del partido. Alan Cervantes recibe una falta de Gabriel Pirani, de San Diego FC, en una zona donde las Águilas pueden buscar generar peligro con una pelota detenida.
América responde de inmediato tras el descuento de San Diego FC. Brian Rodríguez aparece por el costado derecho, combina con Érick “Chiquito” Sánchez con una pared dentro del área y queda en posición de disparo.
El conjunto estadunidense encuentra una respuesta en el segundo tiempo y acorta distancias en el marcador. Luca Bombino recibe dentro del área y define con pierna izquierda hacia la zona alta de la portería para vencer al arquero americanista.
Guillermo Almada realiza sus primeras modificaciones de la noche para refrescar al equipo azulcrema. Ángel Cárdenas ingresa por Henry Martín, mientras que Alexis Gutiérrez entra en lugar de Íker da Conceição.
Las Águilas alistan sus primeros movimientos del partido. André Jardine prepara el ingreso de Alexis Gutiérrez y “Coco” Cárdenas, mientras que Kevin Álvarez será uno de los jugadores que dejará el terreno de juego.
Las Águilas controlan el desarrollo del segundo tiempo con la posesión del balón. América toca con paciencia desde la zona defensiva, mueve a San Diego FC de un lado a otro e intenta encontrar espacios para generar nuevas jugadas de peligro.
Kevin Álvarez permanece unos instantes sobre el césped del Estadio Azteca después de un contacto durante la disputa del balón. El cuerpo médico del América ingresa para revisar al lateral, mientras el partido se detiene momentáneamente bajo la lluvia.
San Diego FC mueve sus piezas para el segundo tiempo en busca de una reacción. El técnico realiza dos modificaciones: Ira Murphy ingresa en lugar de Pilcher, mientras que Verhoeven toma el lugar de Thórhallsson.
Vuelve a rodar el balón en una noche lluviosa en el sur de la Ciudad de México. América reanuda las acciones con una cómoda ventaja de 3-0 sobre San Diego FC gracias a los goles de Brian Rodríguez, Érick “Chiquito” Sánchez e Isaías Violante.
América tuvo un primer tiempo contundente en el Estadio Banorte y bajo una intensa lluvia tomó una ventaja de 3-0 sobre San Diego FC en su presentación dentro de la Leagues Cup 2026. Las Águilas salieron con mayor determinación y encontraron el camino al gol apenas al minuto 11, cuando Brian Rodríguez realizó una gran jugada individual por la izquierda y definió con un disparo cruzado para abrir el marcador.
El conjunto azulcrema mantuvo la presión y amplió la diferencia al minuto 32. Brian Rodríguez volvió a ser protagonista al desbordar por la banda izquierda y enviar una diagonal retrasada que Érick “Chiquito” Sánchez aprovechó para marcar el segundo tanto de la noche. San Diego FC intentó reaccionar y tuvo una oportunidad clara con Lewis Morgan, pero Rodolfo Cota respondió con una atajada importante para mantener el cero en la portería americanista.
Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con dos goles de ventaja, América encontró un último golpe antes del descanso. En un contraataque, Brian Rodríguez condujo la pelota y habilitó a Isaías Violante, quien definió con un disparo cruzado para colocar el 3-0 al minuto 45+2. Las Águilas fueron efectivas, aprovecharon los espacios y dominaron una primera mitad marcada por la lluvia y el apoyo de su afición.
¡Las Águilas liquidan el primer tiempo con un contragolpe letal! Brian Rodríguez conduce la pelota a toda velocidad y espera el momento exacto para habilitar a Isaías Violante, quien entra al área y define con un disparo cruzado para vencer a CJ dos Santos.
América ya gana 3-0 ante San Diego FC en el Estadio Azteca, en una noche de lluvia donde las Águilas han sido contundentes frente al arco rival.
El árbitro Mario Escobar señala que se jugarán dos minutos de compensación en esta primera parte. América mantiene la ventaja de 2-0.
El ritmo del partido baja en los minutos finales de la primera mitad. América administra la ventaja de 2-0 ante San Diego FC y busca mantener la posesión para llegar al descanso con la diferencia a su favor.
El conjunto estadunidense intenta adelantar líneas, pero las Águilas mantienen el orden defensivo bajo la intensa lluvia que sigue cayendo en el Estadio Azteca.
Sigue el partido por Imagen TV
San Diego FC encuentra su oportunidad más clara del partido. Lewis Morgan recibe dentro del área y conecta un disparo de pierna derecha con dirección de gol, pero Rodolfo Cota aparece con una gran intervención para detener el remate y mantener el arco del América en cero.
¡Las Águilas golpean de nuevo bajo la lluvia del Estadio Azteca! Brian Rodríguez vuelve a hacer daño por la banda izquierda, escapa de la marca y llega hasta línea de fondo para mandar una diagonal retrasada al área. Érick “Chiquito” Sánchez aparece como segundo hombre y define de primera intención para vencer a CJ dos Santos.
Con la lluvia como protagonista en el Estadio Azteca, los suplentes del América comienzan los ejercicios de calentamiento a un costado de la cancha.
San Diego FC busca reaccionar y encuentra una nueva llegada al área del América. Gabriel Pirani recibe la pelota con espacio y se anima con un disparo, pero su intento se marcha desviado por el costado derecho de la portería de Rodolfo Cota. El conjunto estadounidense sigue buscando el empate bajo la intensa lluvia en el Estadio Azteca.
Las Águilas dejan escapar una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja. Brian Rodríguez desborda por la izquierda y, cuando tenía el ángulo para definir frente al arquero, peca de generoso al enviar un centro hacia Isaías Violante.
La intensidad de la lluvia aumenta en el sur de la Ciudad de México y el terreno de juego comienza a estar más rápido.
San Diego FC encuentra espacio para inquietar el arco azulcrema. Anders Dreyer saca un disparo que obliga a Rodolfo Cota a intervenir, pero el guardameta del América controla el balón con una atajada segura a dos manos, evitando cualquier posibilidad de rebote.
Rodríguez coronó una gran jugada individual.
América sigue atacando y ahora es Isaías Violante quien prueba suerte. El juvenil azulcrema recibe cerca del área y saca un disparo que se va por encima del travesaño, sin poner en aprietos al arquero CJ dos Santos.
Se cumplen los primeros 15 minutos del encuentro y América refleja en el marcador su mejor arranque. Las Águilas han registrado cuatro disparos, dos de ellos a portería, por apenas un intento de San Diego FC, que todavía no exige al guardameta azulcrema.
Aunque la posesión del balón está prácticamente dividida, con 50.7% para América y 49.3% para San Diego FC, el conjunto estadounidense ha movido más la pelota, con 132 pases y una efectividad del 90.9%, por 77 pases y un 83.1% de precisión del equipo de Coapa. Ambos conjuntos suman un disparo bloqueado y ninguno ha conseguido un tiro de esquina en este inicio de partido.
¡América ya está arriba en el marcador! Cristián Borja habilita a Brian Rodríguez, quien recibe por el sector izquierdo del área, recorta el espacio y saca un zurdazo cruzado que vence a CJ dos Santos para mandar el balón al fondo de las redes. Gran definición del uruguayo para poner el 1-0 y confirmar el dominio de las Águilas en el Estadio Azteca.
América convierte su dominio en el primer gol de la noche. Brian Rodríguez toma el balón, deja atrás a la defensa de San Diego FC con una brillante acción individual y, ya dentro del área, define con enorme categoría ante la salida de CJ dos Santos. Una jugada de crack del uruguayo para poner el 1-0 en el Estadio Azteca y desatar la celebración de la afición azulcrema.
San Diego FC responde con una llegada al área del América. Anders Dreyer encuentra espacio para sacar el disparo, pero Israel Reyes se cruza de manera oportuna y bloquea el intento, evitando que el balón llegue con peligro a la portería azulcrema
Kevin Álvarez se incorpora al ataque y aparece por el costado derecho para pisar el área. El lateral del América saca un disparo que obliga a CJ dos Santos a intervenir con una buena atajada para evitar el primer gol del partido. Las Águilas mantienen la presión y comienzan a cercar el arco de San Diego FC.
América mantiene la presión alta y vuelve a generar peligro. Érick Sánchez recibe fuera del área, encuentra espacio para sacar el disparo, pero su intento se va desviado del poste izquierdo. Las Águilas comienzan a inclinar la cancha sobre el arco de San Diego FC.
San Diego FC se equivoca en la salida y le regala el balón al América en tres cuartos de cancha. Brian Rodríguez no duda, acomoda el esférico y saca un potente disparo de derecha, pero el remate se estrella en la barrera. Primer aviso de las Águilas apenas en los instantes iniciales del partido.
Rueda el balón en el Estadio Azteca. San Diego FC pone en movimiento la pelota y, desde la primera jugada, busca sorprender con un trazo largo al frente para intentar tomar mal parada a la defensa del América. Las Águilas responden replegándose con orden en los primeros segundos del encuentro.
El guatemalteco Mario Escobar será el árbitro central del América vs. San Diego FC. Estará acompañado por sus asistentes Luis Ventura y Humberto Panjoj, mientras que Jon Freemon fungirá como cuarto oficial. En el VAR estará Edvin Jurisevic y Jorge Camacho será el árbitro asistente de video (AVAR).
Resuena el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Azteca, luego de que minutos antes se interpretara el himno de Estados Unidos como parte del protocolo previo al inicio del duelo entre América y San Diego FC por la Leagues Cup 2026. Los protagonistas se preparan para el silbatazo inicial.
En una noche pasada por lluvia, los jugadores de América y San Diego FC saltan a la cancha del Estadio Azteca para disputar su primer compromiso de la Leagues Cup 2026
Historial en la Leagues Cup: América (6-4), San Diego (1-2)
Este encuentro marca un hito para la Leagues Cup, ya que el Club América recibe al San Diego FC en el segundo partido del torneo que se disputa en México bajo el nuevo formato de competición
El Club América llega a la Leagues Cup como el club más exitoso de la LIGA MX, tras haber ganado un récord de 16 campeonatos de liga.
El cuadro estadounidense llega con la misión de cambiar su presente y conseguir una victoria que impulse su temporada.
Las Águilas quieren aprovechar la localía, la altiud de la Ciudad de México y el respaldo de su afición para sumar sus primeros puntos.
El Estadio Banorte abre sus puertas para una noche histórica en la Leagues Cup 2026. América debuta en el torneo internacional frente a San Diego FC, en el primer duelo oficial entre ambos clubes.
Las Águilas llegan como favoritas por su historia, plantel y condición de local, mientras que el conjunto de la MLS busca dar la sorpresa ante uno de los escenarios más importantes del futbol mexicano.
Sigue con nosotros el minuto a minuto del América vs San Diego FC, con todos los goles, jugadas clave y momentos destacados del partido EN VIVO por Imagen Televisión y streaming.