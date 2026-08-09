Cruz Azul vs New York City EN VIVO: Sigue el partido de la Leagues Cup 2026
La Máquina busca dar otro paso rumbo a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 frente a un New York City FC que también llega con victoria; sigue aquí todas las acciones EN VIVO.
Leagues cup
Max Murray empata el partido 1-1 con un remate de cabeza a quemarropa tras un centro de Nicolás Fernández Mercau en el cobro de una falta. Cruz Azul pierde la ventaja poco antes del descanso.
José Paradela vuelve a participar en la salida de Cruz Azul y recibe una infracción en zona defensiva. La Máquina mantiene la ventaja de 1-0 sobre New York City FC.
¡Agustín Palavecino pone adelante a La Máquina! El mediocampista sacó un zurdazo desde fuera del área que viajó por abajo y terminó pegado al poste izquierdo. Érik Lira puso la asistencia y Cruz Azul ya gana 1-0.
Cruz Azul insiste con los disparos de larga distancia. Jesús Orozco recibe de Carlos Rodríguez y saca un zurdazo que se pierde por el lado derecho de la portería.
Jeremy Márquez busca abrir el marcador desde fuera del área, pero su disparo es rechazado por la defensa. Carlos Rodríguez participó nuevamente en la construcción de la jugada.
El partido se detiene momentáneamente para la pausa de hidratación. Cruz Azul había conseguido un tiro de esquina justo antes de la interrupción.
Entran las asistencias para atender a Agustín Ojeda, quien cayó mal y presenta molestias. El cuerpo médico evalúa si puede continuar en el partido.
Cruz Azul sigue encima de New York City FC y José Paradela vuelve a probar desde fuera del área, aunque La Máquina todavía no consigue inquietar lo suficiente al arco rival.
Lorenzo Faravelli Palavecino prueba desde fuera del área, pero su disparo se marcha apenas por encima de la portería de New York City FC.
Cruz Azul adelanta líneas y empieza a instalarse cerca del área rival, aunque todavía sin conseguir un remate claro a portería.
Cruz Azul mueve la pelota y comienza el encuentro ante New York City FC. La Máquina busca su segunda victoria consecutiva en la Leagues Cup.
Cruz Azul y New York City FC saltan al terreno de juego para disputar un duelo directo entre dos equipos que ganaron en su presentación.
El conjunto neoyorquino presenta a sus once elegidos para medirse ante Cruz Azul en un duelo clave por la clasificación.
La Máquina ya tiene listo su XI titular para enfrentar al New York City FC en la Leagues Cup 2026.
La Máquina busca dar otro paso rumbo a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 frente a un New York City FC que también llega con victoria; sigue aquí todas las acciones EN VIVO.