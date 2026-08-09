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Cruz Azul vs New York City EN VIVO: Sigue el partido de la Leagues Cup 2026

La Máquina busca dar otro paso rumbo a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 frente a un New York City FC que también llega con victoria; sigue aquí todas las acciones EN VIVO.

Por: Emmanuel Campa

Cruz Azul enfrenta al New York City FC en un duelo que puede resultar clave en sus aspiraciones de avanzar en la Leagues Cup 2026.
Cruz Azul enfrenta al New York City FC en un duelo que puede resultar clave en sus aspiraciones de avanzar en la Leagues Cup 2026.Redes sociales
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Cruz azul vs. NEW YORK CITY
43’¡GOL DE NEW YORK CITY FC!

Max Murray empata el partido 1-1 con un remate de cabeza a quemarropa tras un centro de Nicolás Fernández Mercau en el cobro de una falta. Cruz Azul pierde la ventaja poco antes del descanso. 

37’PARADELA RECIBE LA FALTA

José Paradela vuelve a participar en la salida de Cruz Azul y recibe una infracción en zona defensiva. La Máquina mantiene la ventaja de 1-0 sobre New York City FC. 

35’¡GOOOOOOOL DE CRUZ AZUL!

¡Agustín Palavecino pone adelante a La Máquina! El mediocampista sacó un zurdazo desde fuera del área que viajó por abajo y terminó pegado al poste izquierdo. Érik Lira puso la asistencia y Cruz Azul ya gana 1-0.

32’¡OROZCO TAMBIÉN LO INTENTA!

Cruz Azul insiste con los disparos de larga distancia. Jesús Orozco recibe de Carlos Rodríguez y saca un zurdazo que se pierde por el lado derecho de la portería. 

29’¡OTRO AVISO DE LA MÁQUINA!

Jeremy Márquez busca abrir el marcador desde fuera del área, pero su disparo es rechazado por la defensa. Carlos Rodríguez participó nuevamente en la construcción de la jugada. 

26‘PAUSA PARA HIDRATACIÓN

El partido se detiene momentáneamente para la pausa de hidratación. Cruz Azul había conseguido un tiro de esquina justo antes de la interrupción. 

20’¡PREOCUPACIÓN EN CRUZ AZUL!

Entran las asistencias para atender a Agustín Ojeda, quien cayó mal y presenta molestias. El cuerpo médico evalúa si puede continuar en el partido. 

15’¡LO INTENTA PARADELA!

Cruz Azul sigue encima de New York City FC y José Paradela vuelve a probar desde fuera del área, aunque La Máquina todavía no consigue inquietar lo suficiente al arco rival. 

10’CERCA CRUZ AZUL!

Lorenzo Faravelli Palavecino prueba desde fuera del área, pero su disparo se marcha apenas por encima de la portería de New York City FC.  

7’ La Máquina comienza a tocar la puerta

Cruz Azul adelanta líneas y empieza a instalarse cerca del área rival, aunque todavía sin conseguir un remate claro a portería. 

0’¡ARRANCA EL PARTIDO!

Cruz Azul mueve la pelota y comienza el encuentro ante New York City FC. La Máquina busca su segunda victoria consecutiva en la Leagues Cup. 

17:29 Hrs¡Todo listo!

Cruz Azul y New York City FC saltan al terreno de juego para disputar un duelo directo entre dos equipos que ganaron en su presentación. 

17:11 Hrs¡Alineación confirmada de New York City FC! 🗽

El conjunto neoyorquino presenta a sus once elegidos para medirse ante Cruz Azul en un duelo clave por la clasificación. 

17:10 Hrs. ¡Alineación confirmada de Cruz Azul! 🔵

La Máquina ya tiene listo su XI titular para enfrentar al New York City FC en la Leagues Cup 2026. 

17:02 HrsPor los tres puntos  rn NY 

La Máquina busca dar otro paso rumbo a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 frente a un New York City FC que también llega con victoria; sigue aquí todas las acciones EN VIVO. 

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