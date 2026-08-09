Javier Mier y el solidario mensaje tras mala racha de Chivas 

Las Chivas no terminan de encontrar el rumbo en el arranque del Apertura 2026 y de su participación en la Leagues Cup.

Tras un empate ante LAFC y la derrota 0-1 ante FC Dallas, el equipo de Gabriel Milito genera más interrogantes que certezas, especialmente en la falta de contundencia ofensiva a pesar de generar oportunidades.

La afición rojiblanca espera respuestas rápidas, porque el proyecto que encabeza el argentino junto a la directiva aún no se traduce en resultados concretos en competencias de corta duración, donde el margen de error es mínimo.

Javier Mier, director deportivo del Guadalajara MEXSPORT

Javier Mier manda apoyo a Chivas tras mala racha

El Guadalajara consumó su eliminación prematura de la Leagues Cup 2026 después de sumar apenas un punto en dos encuentros.

La derrota por la mínima ante Dallas, con gol de Logan Farrington, selló el destino del equipo en la fase de grupos, repitiendo el patrón de fracasos recientes en el torneo internacional que enfrenta a Liga MX y MLS.

En este contexto de decepción, Javier Mier, director deportivo del club, recurrió a sus redes sociales para dirigirse a la afición y al plantel. Mediante su cuenta oficial de Instagram, publicó un mensaje de unidad para el equipo.

"Equilibrio y estabilidad. Juntos”, fue lo que escribió, acompañado de una foto del equipo.

Su publicación busca transmitir calma y compromiso institucional: que el proyecto no se detiene por un tropiezo temprano y que el trabajo continúa para corregir las carencias visibles en cancha, especialmente la efectividad de cara al arco.

Mier, quien ha impulsado refuerzos jóvenes y la filosofía del club, reitera así el llamado a la cohesión mientras el equipo procesa la salida anticipada del certamen.

El siguiente partido de Chivas en Leagues Cup y Liga MX

En la Leagues Cup, Chivas cierra su participación el miércoles 12 de agosto ante Seattle Sounders en el Lumen Field, un duelo ya sin posibilidades de clasificación pero útil para rotar y ganar ritmo.

En Liga MX, el Rebaño retomará la actividad el domingo 16 de agosto visitando a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona por la jornada 4 del Apertura 2026.