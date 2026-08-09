Cruz Azul y América buscan mantenerse con vida en Leagues Cup a través de Imagen Televisión

Este domingo, Cruz Azul enfrentará a New York City y América hará lo propio ante Portland Timbers en el cierre de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Ambos equipos mexicanos ganaron en su debut y ahora buscan sumar nuevamente para mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente fase.

La doble cartelera dominical podrá seguirse en vivo a través de Imagen Televisión en el canal 3.1.

Cruz Azul busca sumar contra New York City

Cruz Azul enfrentará a New York City en el cierre de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Joel Huiqui busca sumar nuevamente para mantenerse en la pelea por avanzar a la segunda ronda del torneo.

En su presentación, La Máquina derrotó al Philadelphia Union con un solitario gol de José Paradela, quien marcó apenas al minuto 3 en el Subaru Park de Chester, Pensilvania.

New York City también llega con una victoria en la primera jornada después de vencer 2-0 a Santos Laguna. Tayvon Gray y Nico Carvallo fueron los encargados de marcar los goles en la segunda mitad.

Cruz Azul tiene la posibilidad de acercarse a la clasificación con una nueva victoria. Una derrota no significaría su eliminación, pero dejaría al equipo con menos margen para conseguir uno de los cuatro lugares de la Liga MX que avanzarán a la siguiente fase y lo obligaría a esperar combinaciones de resultados.

El partido también podría representar una de las últimas apariciones de Erik Lira con el equipo cementero ante la posibilidad de que acepte una oferta del futbol árabe para dejar la Liga MX.

Cruz Azul ganó en la primera fecha. Jorge Martinez/Mexsport

América visita a Portland Timbers

El Club América disputará su primer partido como visitante en la Leagues Cup 2026 después de comenzar el torneo con una victoria ante San Diego FC en el Estadio Banorte.

Las Águilas resolvieron el partido desde la primera mitad con los goles de Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante. San Diego consiguió descontar en la segunda parte, pero el conjunto azulcrema mantuvo la ventaja para sumar sus primeros tres puntos.

Ahora, América visitará a Portland Timbers en la segunda jornada. El conjunto estadounidense también llega con una victoria después de golear 5-1 a Puebla en su debut.

El panorama de las Águilas es similar al de Cruz Azul. Una derrota no significaría quedar eliminado de manera inmediata, pero conseguir tres puntos lo colocaría en una posición favorable para buscar uno de los cuatro lugares que corresponden a los equipos de la Liga MX en la siguiente ronda.

América arrancó el torneo con el pie derecho. --MexSport Agency--

¿Dónde ver a Cruz Azul y América en Leagues Cup?

Los dos partidos de los equipos mexicanos podrán seguirse en vivo a través de Imagen TV, en el canal 3.1 de televisión abierta, como parte de la doble cartelera de este domingo.

Cruz Azul vs. New York City

Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Red Bull Arena

Red Bull Arena Transmisión: Imagen Televisión, canal 3.1

América vs. Portland Timbers

Hora: 20:15 horas

20:15 horas Estadio: Providence Park

Providence Park Transmisión: Imagen Televisión, canal 3.1

La jornada será importante para ambos equipos mexicanos, que llegan con tres puntos y buscarán sumar nuevamente para acercarse a la clasificación antes de disputar su último partido de la primera fase.