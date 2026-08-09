Pizza, abrazo y Tour de Francia: así celebraron Isaac del Toro y Romina Hinojosa

El Tour de Francia terminó para los dos de una manera mucho más sencilla que los números que dejaron en la carretera. Después de semanas de esfuerzo, kilómetros y desgaste, Isaac del Toro y Romina Hinojosa compartieron con sus compañeros una pizza para celebrar el final de la competencia.

El equipo Lotto Intermarché publicó en sus redes sociales una fotografía de la celebración con un mensaje directo: “Pizza party for the team Tour de France Femmes”. En la imagen aparece el equipo reunido y, entre los integrantes, se observa a Hinojosa junto a su novio, el mexicano Isaac del Toro.

La postal llegó en un día particularmente importante para Romina. La mexicana completó la novena y última etapa del Tour de Francia Femenil en la posición 91 y cerró así una competencia extenuante en la que recorrió un total de mil 174 kilómetros.

Hinojosa terminó la clasificación general en el lugar 113, con un tiempo acumulado de 33 horas, 48 minutos y 33 segundos. Fue un esfuerzo que tuvo además un componente especial porque durante parte del recorrido contó con el apoyo de Del Toro.

Del Toro, un asistente de lujo

El ciclista mexicano, quien terminó tercero en el Tour de Francia varonil y se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la competencia, estuvo cerca de Romina durante la jornada e incluso pudo auxiliarla durante el recorrido al alcanzarle una botella de agua.

“¡Vamos, Romina, vamos! Disfruta”, se escuchó decir a Del Toro mientras acompañaba a su pareja.

Cuando Hinojosa finalmente cruzó la meta, el cansancio era evidente. Del Toro ya la esperaba sonriente y ambos se fundieron en un abrazo. La mexicana, visiblemente emocionada, se llevó las manos al rostro después de completar el que representó un desafío enorme en su carrera.

Horas después, la tensión competitiva quedó atrás. La celebración del equipo tuvo un menú mucho más sencillo que el escenario en el que acababan de competir: pizza.

La fotografía publicada por Lotto Intermarché muestra a los integrantes del equipo reunidos durante la celebración y a Romina junto a Del Toro. Una escena cotidiana después de una competencia extraordinaria para ambos mexicanos.

El Tour de Francia Femenil terminó con Demi Vollering como campeona. La neerlandesa conquistó por segunda ocasión la carrera después de su triunfo en 2023 y se convirtió, de acuerdo con los datos proporcionados, en la primera ciclista que consigue dos títulos en la historia del evento. Vollering terminó con un tiempo de 30 horas, 54 minutos y 51 segundos.

Para Romina, sin embargo, el resultado más importante estaba en otro sitio. Había terminado su primer Tour de Francia Femenil y lo hizo acompañada durante el camino por el hombre que apenas unos días antes había conseguido para México un resultado histórico en la prueba varonil.

Al final, ambos terminaron celebrando como cualquier otro equipo después de una larga jornada: alrededor de una pizza.