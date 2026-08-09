¡Adiós Milán, hola Portugal! Santiago Gimenez tendría acuerdo con el Porto

Pese a las grandes expectativas generadas con su llegada, el futuro de Santiago Gimenez podría estar fuera del Milan.

El delantero mexicano aterrizó en el cuadro rossonero con la ilusión de convertirse en una pieza clave del ataque, tras su brillante etapa en los Países Bajos.

Sin embargo, las lesiones y la falta de continuidad han cambiado el panorama, y ahora su continuidad en San Siro parece cada vez más lejana en este mercado de verano.

Santiago Gimenez disputó 82 minutos distribuidos en 4 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

El Porto habría llegado a un acuerdo con Santi Gimenez

De acuerdo con la información difundida por Sky Sports, el FC Porto y Santiago Gimenez habrían alcanzado ya un acuerdo de principio.

El técnico Francesco Farioli, gran admirador del nivel que mostró el mexicano en el Feyenoord, impulsó personalmente la operación y se puso en contacto directo con el delantero para transmitirle su interés y los detalles del ambicioso proyecto de los Dragones.

Ahora el siguiente y decisivo paso es negociar con el AC Milan. Los rossoneri buscan una fórmula que garantice la salida definitiva del jugador, preferiblemente un préstamo con obligación de compra. para no asumir una pérdida importante respecto a los más de 30 millones de euros que pagaron por él.

Mientras tanto, los intermediarios ya trabajan para intentar cerrar la operación antes del final del mercado, en un contexto en el que la llegada de Gonçalo Ramos y la falta de espacio en los planes de Rúben Amorim aceleran la necesidad de encontrar una solución para Gimenez.

El rendimiento de Santi no ha sido lo que se esperaba

Desde su fichaje, Gimenez no ha logrado consolidarse como el goleador que se esperaba en Italia.

Las molestias en el tobillo, que incluso lo condicionaron en el Mundial 2026, y la competencia interna le han restado protagonismo, dejando números lejos de su mejor versión.

Un eventual paso por el Porto podría representar la oportunidad ideal para recuperar la confianza y el olfato goleador que exhibió en el Feyenoord, donde se convirtió en una de las referencias del futbol europeo.