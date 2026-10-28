Semana 8 de la NFL: partidos, horarios y dónde ver EN VIVO

Tras siete jornadas de actividad, el único equipo que permanece invicto son los Minnesota Vikings, quienes arrastran una marca perfecta de 7-0. En esta ocasión, los equipos que descansan serán Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants y San Francisco 49ers.

Esta semana se definirá buena parte de la temporada de varios equipos, pues divisiones como la Norte y la Oeste de la Conferencia Americana se encuentran en disputa, ya que cuatro y tres de sus equipos, respectivamente, arrastran récord ganador.

Los Pittsburgh Steelers se juegan el liderato en casa ante los Cleveland Browns

Los Browns visitarán a los Steelers en el Acrisure Stadium el domingo 1 de noviembre. Ambos equipos arrastran un récord de 5-2 y han destacado por contar con defensivas sólidas. La visita llega en plan grande luego de remontar una desventaja de 14 puntos ante los Tennessee Titans y definir el encuentro en los últimos compases del cuarto final.

Por su parte, Pittsburgh arrastra una racha positiva de tres victorias consecutivas, con un juego terrestre consolidado en Jaylen Warren, quien ha promediado 80 yardas por encuentro, lo que lo coloca entre los 10 corredores más productivos en lo que va de la temporada.

Aaron Rodgers se encuentra entre los QB´s más destacados de la NFL. AFP

Asimismo, se suma el renacimiento de Aaron Rodgers, quien, pese a no contar con grandes nombres en su cuerpo de receptores, ha promediado un rating pasador del 88.9 por ciento por encuentro, además de ser el cuarto mariscal de campo con más pases de anotación en la temporada, con 13.

Sin embargo, los Browns apuntan a ser una amenaza para la ofensiva de los Steelers, con el blitz como su principal arma, ya que figuran como el cuarto equipo con más capturas al mariscal de campo contrario, con 25; mientras que Aaron Rodgers se encuentra entre los cinco QB más castigados en dicha faceta, con 22 sacks en siete encuentros.

Además de su gran defensiva; Quinshon Judkins es una de las piezas clave en el ataque de los Cleveland Browns. AFP

Los Chiefs buscan levantarse y reafirmar su dominio en la AFC Oeste

Kansas City visitará a Denver en el Empower Field luego de haber perdido su invicto al toparse con el baluarte defensivo de los Seahawks en Seattle y caer por 20-3, partido en el que Patrick Mahomes firmó el peor encuentro de toda su carrera en la NFL al no conseguir llegar a zona roja.

Patrick Mahomes no logró acercarse a la yarda 20 de Seattle en la Semana siete. REUTERS

Por su parte, los Broncos parecen haber mejorado en ofensiva tras retirarle el play calling a Davis Webb para entregárselo a su entrenador en jefe, Sean Payton, ya que suman tres victorias al hilo y 70 puntos anotados. Aunque su talón de Aquiles se encuentra en la posición de QB, ya que Bo Nix promedia solamente el 59.2% de pases completos, lo que lo convierte en el cuarto menos preciso en lo que va de la temporada y lo mantiene lejos de su versión en 2025.

Bo Nix no ha alcanzado el nivel que tuvo hasta antes de sufrir la lesión en el tobillo en la pasada final de la Conferencia Americana. AFP

Asimismo, los Chiefs buscarán repetir la fórmula con la que lastimaron a Denver durante la semana uno: el juego terrestre. En aquel encuentro, el corredor Kenneth Walker se convirtió en el dolor de cabeza de los Broncos al producir 173 yardas y dos anotaciones. Una problemática que no han podido resolver, pues en la temporada han promediado 349 yardas terrestres en contra, lo que los ubica como una de las 10 peores defensivas de la NFL.

¿Cuándo y dónde ver la semana 7 de la NFL EN VIVO?

Jueves 29 de octubre

Carolina Panthers vs. Green Bay Packers: 18:15 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Domingo 1 de noviembre

Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills: 12:00 horas. Transmisión: Canal Nueve.

Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass DAZN.

Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys: 12:00 horas. Transmisión: FOX+ y FOX One.

Minnesota Vikings vs. Detroit Lions: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass DAZN.

Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass DAZN.

Las Vegas Raiders vs. New York Jets: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass DAZN.

Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers: 12:00 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass DAZN.

Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams: 15:05 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos: 15:25 horas. Transmisión: Canal Nueve.

New England Patriots vs. Miami Dolphins: 15:25 horas. Transmisión: FOX+ y FOX One.

Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders: 19:20 horas. Transmisión: ESPN y Disney+.

Lunes 2 de noviembre