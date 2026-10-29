VIDEO: Medvedev golpea la cancha y lanza una crítica a la ATP: “Les gusta que la gente se lastime”

El tenista ruso Daniil Medvedev volvió a protagonizar un episodio de furia durante el Abierto de Viena. En su partido de segunda ronda contra Cameron Norrie, el exnúmero uno del mundo descargó su frustración golpeando la superficie de la cancha con el puño y después cuestionó las normas disciplinarias de la ATP con una frase que no pasó inadvertida.

"Si te lastimas a ti mismo, al menos no te multan. A la ATP le gusta cuando la gente se lastima”, comentó Medvedev durante un cambio de lado, en tono sarcástico, al referirse a las sanciones económicas que el circuito impone por comportamientos antideportivos.

La escena volvió a poner el foco en el temperamento del ruso, aunque el partido tuvo un desenlace favorable para él: remontó ante Norrie, salvó un punto de partido y se impuso por 4-6, 6-3 y 7-6(1).

¿Qué dice el reglamento de la ATP sobre los golpes a la cancha?

La crítica de Medvedev apunta a las sanciones que reciben los jugadores cuando pierden el control durante un partido. Sin embargo, el reglamento de la ATP sí contempla castigos por abuso de raqueta o equipo, una categoría que incluye golpear de manera intencional y violenta la cancha u otras instalaciones por frustración.

Esta infracción puede acarrear una multa de hasta 500 dólares por cada incidente, además de las penalizaciones correspondientes durante el partido. En cambio, las multas máximas de hasta 40,000 dólares previstas para torneos ATP 500 corresponden a la categoría de abuso físico contra otras personas, por lo que no deben confundirse con las sanciones por golpear la pista.

El episodio no demuestra por sí mismo que exista un vacío en las reglas. Lo que sí deja claro es el descontento del ruso con el sistema disciplinario y su percepción de que las sanciones no contemplan de la misma manera todas las formas de descargar la frustración.

Medvedev acumula más de 125,000 dólares en multas

El comportamiento del ruso ha generado sanciones económicas importantes en los últimos años. Entre las multas más destacadas desde enero de 2025 figuran las siguientes:

Masters de Montecarlo 2026: recibió una multa de 7,000 dólares después de destrozar su raqueta durante una derrota por doble 6-0 ante Matteo Berrettini.

US Open 2025: fue sancionado con 42,500 dólares tras un episodio de furia durante su derrota ante Benjamin Bonzi, que incluyó una confrontación con el juez de silla y la destrucción de su raqueta.

Abierto de Australia 2025: recibió multas por un total de 76,000 dólares después de destrozar una cámara situada junto a la red, incurrir en otras infracciones de conducta y no acudir a una conferencia de prensa obligatoria.

Abierto de China 2026: fue descalificado en la semifinal contra Novak Djokovic después de golpear una pelota hacia la tribuna que impactó a un espectador cerca del ojo.

Las tres multas económicas detalladas suman 125,500 dólares, sin contar posibles sanciones adicionales. El episodio de China, por su parte, terminó con la descalificación del tenista.

Medvedev remonta ante Norrie y sigue en la pelea por las ATP Finals

Pese al momento de frustración, Medvedev logró recomponerse ante Norrie. Después de ceder el primer set, forzó el tercero y tuvo que remontar una situación complicada: llegó a estar dos juegos abajo en la manga definitiva y salvó un punto de partido cuando el británico servía para cerrar el encuentro.

El ruso dominó después el desempate por 7-1 para completar la victoria por 4-6, 6-3 y 7-6(1). El resultado significó su cuarto de final número 100 en torneos del circuito y prolongó a seis partidos su racha de triunfos, después de defender la semana anterior su título en el Abierto de Almaty.

Su siguiente rival en Viena será el francés Adrian Mannarino, quien sorprendió al octavo cabeza de serie, Jakub Mensik. Medvedev buscará avanzar en Austria mientras mantiene vivas sus opciones de clasificarse para las ATP Finals, el torneo que reúne al cierre de la temporada a los mejores jugadores del circuito.