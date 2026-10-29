Liga Femenil: horarios y dónde ver la Jornada 13 del Apertura 2026

La Liga Femenil BBVA disputará la Jornada 13 del Apertura 2026 con dos objetivos en juego: definir a los últimos equipos que avanzarán a la liguilla por el Grupo B y seguir la marca goleadora de la brasileña Geyse da Silva. Mientras Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca ya aseguraron su clasificación por el Grupo A, todavía quedan dos boletos disponibles en el B.

Los puntos de esta fecha serán determinantes para los cuatro equipos que pelean por esos lugares en la fase final. Entre los encuentros más relevantes está el de Pumas, que visitará a Monterrey con la necesidad de sumar para acercarse a la clasificación.

Pumas visita a Rayadas en busca de la clasificación

Pumas ocupa la cuarta posición del Grupo B y afrontará una visita exigente al Gigante de Acero para medirse con Rayadas. El conjunto universitario todavía tiene pendiente su último compromiso de la fase regular ante Atlético de San Luis, equipo que se encuentra un puesto por encima en la clasificación.

Por ello, conseguir un resultado favorable en Monterrey puede ser importante para las aspiraciones de las capitalinas antes de cerrar el calendario y sumarse a América y Chivas como los equipos clasificados en el Grupo B.

Del lado regiomontano, el objetivo es conservar la ventaja en la cima del Grupo A. Rayadas aventaja por tres puntos a Tigres Femenil y buscará asegurar el liderato para llegar en una mejor posición a la siguiente fase. Si termina en el primer lugar, enfrentará al cuarto clasificado del Grupo B, escenario que abre la posibilidad de un nuevo enfrentamiento contra Pumas en la liguilla.

Geyse da Silva persigue una marca goleadora

La brasileña Geyse da Silva llega a esta fecha como líder en solitario de goleo del Apertura 2026, con 20 anotaciones. Su ventaja es de seis tantos sobre Enyerliannys Higuera, quien ocupa el segundo puesto de la clasificación individual.

Además de ampliar su distancia en la lucha por el título de goleo, la futbolista de las Águilas puede extender una racha particular: marcar al menos una vez en cada jornada del torneo. Hasta la fecha 12, ha conseguido anotar en todos los partidos que ha disputado.

La brasileña también está a dos goles de igualar los 22 que consiguió Charlyn Corral en el Apertura 2025, cifra que le permitió a la mexicana convertirse en campeona de goleo con más anotaciones en la historia de la liga.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 13 de la Liga Femenil?

La fecha comenzará el viernes 30 de octubre con tres encuentros y concluirá el lunes 2 de noviembre. El partido entre Monterrey y Pumas contará con transmisión por televisión abierta.

Toluca vs. Guadalajara | Viernes 30 de octubre | 18:00 horas | ViX y redes sociales de la Liga Femenil.

| Viernes 30 de octubre | 18:00 horas | ViX y redes sociales de la Liga Femenil. Atlas vs. Tigres | Viernes 30 de octubre | 19:06 horas | Tubi y FOX One.

| Viernes 30 de octubre | 19:06 horas | Tubi y FOX One. Monterrey vs. Pumas | Viernes 30 de octubre | 21:00 horas | Canal 9, ViX y redes sociales de la Liga Femenil.

| Viernes 30 de octubre | 21:00 horas | Canal 9, ViX y redes sociales de la Liga Femenil. Querétaro vs. Pachuca | Sábado 31 de octubre | 15:40 horas | Tubi y FOX One.

| Sábado 31 de octubre | 15:40 horas | Tubi y FOX One. Tijuana vs. Cruz Azul | Sábado 31 de octubre | 17:45 horas | Tubi y FOX One.

| Sábado 31 de octubre | 17:45 horas | Tubi y FOX One. Necaxa vs. Santos Laguna | Sábado 31 de octubre | 21:10 horas | Tubi y FOX One.

| Sábado 31 de octubre | 21:10 horas | Tubi y FOX One. Puebla vs. FC Juárez | Domingo 1 de noviembre | 12:00 horas | Redes sociales de la Liga Femenil.

| Domingo 1 de noviembre | 12:00 horas | Redes sociales de la Liga Femenil. América vs. Atlante | Domingo 1 de noviembre | 15:45 horas | ViX y redes sociales de la Liga Femenil.

| Domingo 1 de noviembre | 15:45 horas | ViX y redes sociales de la Liga Femenil. León vs. Atlético de San Luis | Lunes 2 de noviembre | 19:06 horas | Tubi y FOX One.

Con dos plazas de liguilla todavía disponibles en el Grupo B, los resultados de esta fecha serán clave para los equipos que buscan mantenerse en la pelea antes del cierre de la fase regular.