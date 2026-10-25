Semana 7 NFL 2026: Resultados de la Jornada, Mejores Partidos y Posiciones Actualizadas de AFC y NFC

El último domingo de octubre dejó una de las jornadas más impredecibles de la temporada 2026. Los invictos sufrieron, los underdogs dieron la cara y varios partidos se decidieron en el último cuarto o en tiempo extra.

Semana 7 de la NFL: sorpresas mayúsculas y favoritos en apuros

La gran sorpresa del día la protagonizaron los Falcons, que vencieron 29-20 a los 49ers en Atlanta. Michael Penix Jr. lanzó tres touchdowns y el equipo local forzó turnovers clave para borrar un déficit temprano y poner fin al arranque perfecto de San Francisco.

La ofensiva de Kyle Shanahan, mermada por lesiones, no encontró ritmo constante y Brock Purdy terminó con dos intercepciones. Fue la primera derrota de la temporada para los de la Bahía y un aviso de que la NFC West no será un paseo.

En la noche, los Seahawks dominaron 20-3 a los Chiefs en el Sunday Night. Seattle contuvo a Kenneth Walker III y limitó a Patrick Mahomes a apenas 165 yardas y una intercepción.

Jaxon Smith-Njigba brilló con 150 yardas y un touchdown, mientras que la defensa local convirtió Lumen Field en un fortín. Kansas City, que llegaba con una de las mejores ofensivas de la liga, apenas pudo anotar un field goal.

En el Este, los Bengals dieron la vuelta a un primer tiempo anémico y aplastaron 35-13 a los Ravens. Joe Burrow se encendió en la segunda mitad, con Tee Higgins y Ja’Marr Chase como principales receptores, y Cincinnati encadenó drives anotadores que dejaron a Baltimore sin respuesta.

Mientras tanto, Baker Mayfield regresó de lesión y los Buccaneers arrollaron 43-13 a los Panthers, con un ataque terrestre desatado y una defensa que forzó turnovers.

Resultados de la jornada dominical (Semana 7)

Pittsburgh Steelers 16 - New Orleans Saints 10 (París)

Pittsburgh Steelers 16 - New Orleans Saints 10 (París) San Francisco 49ers 20 - Atlanta Falcons 29

Cleveland Browns 27 - Tennessee Titans 24

Indianapolis Colts 10 - Minnesota Vikings 16

Miami Dolphins 28 - New York Jets 25

Tampa Bay Buccaneers 43 - Carolina Panthers 13

Cincinnati Bengals 35 - Baltimore Ravens 13

New York Giants 27 - Houston Texans 21 (OT)

Denver Broncos 30 - Arizona Cardinals 16

Los Angeles Rams 35 - Las Vegas Raiders 21

Green Bay Packers 17 - Detroit Lions 20

Kansas City Chiefs 3 - Seattle Seahawks 20

Eagles y Cowboys cierran la Semana 7 en el MNF

Posiciones por conferencia (después de la jornada dominical)

Conferencia Americana (AFC)

Este

Buffalo Bills 5-1

New England Patriots 4-3

New York Jets 2-5

Miami Dolphins 1-5

Norte

Cleveland Browns 5-2

Cleveland Browns 5-2 Pittsburgh Steelers 5-2

Cincinnati Bengals 4-2

Baltimore Ravens 4-3

Sur

Jacksonville Jaguars 4-2

Jacksonville Jaguars 4-2 Indianapolis Colts 2-5

Houston Texans 2-5

Tennessee Titans 1-6

Oeste

Kansas City Chiefs 5-1

Kansas City Chiefs 5-1 Denver Broncos 5-2

Las Vegas Raiders 3-4

Los Angeles Chargers 0-6

Conferencia Nacional (NFC)

Este

New York Giants 4-2-1

Philadelphia Eagles 2-4

Dallas Cowboys 2-4

Washington Commanders 1-4-1

Norte

Minnesota Vikings 6-0

Minnesota Vikings 6-0 Chicago Bears 5-2

Detroit Lions 4-2

Green Bay Packers 4-3

Sur

Carolina Panthers 3-3

Carolina Panthers 3-3 Atlanta Falcons 3-4

Tampa Bay Buccaneers 2-5

New Orleans Saints 2-5

Oeste