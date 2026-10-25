Semana 7 NFL 2026: Resultados de la Jornada, Mejores Partidos y Posiciones Actualizadas de AFC y NFC
Resumen de la jornada dominical de la Semana 7 de la NFL: Falcons derrotan a los invictos 49ers, Seahawks frenan a los Chiefs y Bengals aplastan a Ravens. Resultados y posiciones actualizadas
El último domingo de octubre dejó una de las jornadas más impredecibles de la temporada 2026. Los invictos sufrieron, los underdogs dieron la cara y varios partidos se decidieron en el último cuarto o en tiempo extra.
Semana 7 de la NFL: sorpresas mayúsculas y favoritos en apuros
La gran sorpresa del día la protagonizaron los Falcons, que vencieron 29-20 a los 49ers en Atlanta. Michael Penix Jr. lanzó tres touchdowns y el equipo local forzó turnovers clave para borrar un déficit temprano y poner fin al arranque perfecto de San Francisco.
La ofensiva de Kyle Shanahan, mermada por lesiones, no encontró ritmo constante y Brock Purdy terminó con dos intercepciones. Fue la primera derrota de la temporada para los de la Bahía y un aviso de que la NFC West no será un paseo.
En la noche, los Seahawks dominaron 20-3 a los Chiefs en el Sunday Night. Seattle contuvo a Kenneth Walker III y limitó a Patrick Mahomes a apenas 165 yardas y una intercepción.
Jaxon Smith-Njigba brilló con 150 yardas y un touchdown, mientras que la defensa local convirtió Lumen Field en un fortín. Kansas City, que llegaba con una de las mejores ofensivas de la liga, apenas pudo anotar un field goal.
En el Este, los Bengals dieron la vuelta a un primer tiempo anémico y aplastaron 35-13 a los Ravens. Joe Burrow se encendió en la segunda mitad, con Tee Higgins y Ja’Marr Chase como principales receptores, y Cincinnati encadenó drives anotadores que dejaron a Baltimore sin respuesta.
Mientras tanto, Baker Mayfield regresó de lesión y los Buccaneers arrollaron 43-13 a los Panthers, con un ataque terrestre desatado y una defensa que forzó turnovers.
Resultados de la jornada dominical (Semana 7)
- Pittsburgh Steelers 16 - New Orleans Saints 10 (París)
- San Francisco 49ers 20 - Atlanta Falcons 29
- Cleveland Browns 27 - Tennessee Titans 24
- Indianapolis Colts 10 - Minnesota Vikings 16
- Miami Dolphins 28 - New York Jets 25
- Tampa Bay Buccaneers 43 - Carolina Panthers 13
- Cincinnati Bengals 35 - Baltimore Ravens 13
- New York Giants 27 - Houston Texans 21 (OT)
- Denver Broncos 30 - Arizona Cardinals 16
- Los Angeles Rams 35 - Las Vegas Raiders 21
- Green Bay Packers 17 - Detroit Lions 20
- Kansas City Chiefs 3 - Seattle Seahawks 20
Eagles y Cowboys cierran la Semana 7 en el MNF
Posiciones por conferencia (después de la jornada dominical)
Conferencia Americana (AFC)
Este
- Buffalo Bills 5-1
- New England Patriots 4-3
- New York Jets 2-5
- Miami Dolphins 1-5
Norte
- Cleveland Browns 5-2
- Pittsburgh Steelers 5-2
- Cincinnati Bengals 4-2
- Baltimore Ravens 4-3
Sur
- Jacksonville Jaguars 4-2
- Indianapolis Colts 2-5
- Houston Texans 2-5
- Tennessee Titans 1-6
Oeste
- Kansas City Chiefs 5-1
- Denver Broncos 5-2
- Las Vegas Raiders 3-4
- Los Angeles Chargers 0-6
Conferencia Nacional (NFC)
Este
- New York Giants 4-2-1
- Philadelphia Eagles 2-4
- Dallas Cowboys 2-4
- Washington Commanders 1-4-1
Norte
- Minnesota Vikings 6-0
- Chicago Bears 5-2
- Detroit Lions 4-2
- Green Bay Packers 4-3
Sur
- Carolina Panthers 3-3
- Atlanta Falcons 3-4
- Tampa Bay Buccaneers 2-5
- New Orleans Saints 2-5
Oeste
- San Francisco 49ers 6-1
- Seattle Seahawks 4-3
- Los Angeles Rams 3-4
- Arizona Cardinals 2-5