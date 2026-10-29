Cartelera para Lucha Kingdom 2026 en la Arena México
Se reveló la cartelera completa para la primera función de Lucha Kingdom 2026 en la Arena México, donde figurarán estrellas del CMLL y NJPW
Quedó definida la primera cartelera de la función denominada Lucha Kingdom 2026, donde estarán presentes las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y New Japan Pro Wrestling (NJPW), que se realizará el próximo lunes 16 de diciembre a las 5 de la tarde en la Arena México.
La cartelera tendrá luchas de campeonato y batallas entre figuras de distintos duelos, gracias a la alianza entre ambas empresas.
CARTELERA COMPLETA DE LUCHA KINGDOM 2026:
- Lucha estelar: Místico y Último Guerrero vs. Yota Tsuji e Hirooki Goto.
- Campeonato Mundial Completo del CMLL: Hechicero (campeón) vs. Zack Sabre Jr.
- Mano a Mano: Bárbaro Cavernario vs. Konosuke Takeshita.
- Mano a Mano: Soberano Jr. vs Shota Umino.
- Campeonato Mundial de Parejas de NJPW Strong: Ángel de Oro y Niebla Roja (campeones) vs. Templario y Francesco Akira vs. Titán y Taiji Ishimori.
- Xelhua y Guerrero Maya Jr. vs. Douki y SHO.
- Zandokan Jr., Difunto, Barboza y Furia Roja vs. Kushida, Black Tiger, Yutani y Shoma Kato.
- Campeonato Femenil IWGP: Syuri (campeona) vs. Kira.
- Brillante Jr., Rey Pegasus y Capitán Suicida vs. Okumura, YOH y Master Wato.
¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LOS BOLETOS PARA LUCHA KINGDOM 2026?
A través de las taquillas de la Arena México o por el sistema Ticketmaster.