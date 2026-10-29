"Jugaban para sí mismos": Pat Murphy arremete contra los Yankees en festejos de los Brewers

Pat Murphy celebró el primer título de Serie Mundial de los Milwaukee Brewers con un mensaje directo contra los New York Yankees. En un video difundido por Spectrum News 1 Wisconsin, el mánager lanzó una crítica al equipo de Nueva York mientras felicitaba al primera base Jake Bauers, quien jugó con los Yankees en 2023.

El momento ocurrió después de que Milwaukee venciera 4-1 a los Tampa Bay Rays en el Juego 5 de la Serie Mundial. Bauers, encargado de asegurar el último out, le entregó la pelota a Murphy durante los festejos y recibió una felicitación que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la celebración.

¿Qué dijo Pat Murphy sobre los Yankees?

Murphy abrazó a Bauers y le anticipó que podría ganar mucho dinero en la próxima agencia libre. Después, aprovechó el momento para lanzar un dardo contra el equipo en el que el jugador estuvo antes de llegar a Milwaukee.

“Vas a ser un maldito millonario. Solo recuerda, cuando estés en ese equipo de mierda de los Yankees y todos estén jugando para sí mismos, acuérdate y di: “Así es como solíamos hacerlo”, fue el sentido de las palabras del mánager, de acuerdo con el video difundido por Spectrum News 1 Wisconsin.

Bauers respondió entre risas: “No te vas a deshacer de mí tan fácil”.

El intercambio llamó la atención porque Murphy contrastó la dinámica colectiva que atribuye a los Brewers con la forma en que, según su opinión, jugaban los Yankees. Su comentario no fue una crítica surgida durante una conferencia de prensa, sino una conversación captada en plena celebración del campeonato.

Bauers, entre los Brewers y su pasado con Nueva York

Bauers disputó 84 partidos con los Yankees durante la temporada 2023. Después de su paso por Nueva York, encontró un lugar importante en Milwaukee y formó parte del equipo que conquistó el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

El comentario de Murphy también tuvo como telón de fondo el futuro del primera base, quien se encamina a la agencia libre. El mánager dio por hecho, en tono de broma, que el jugador recibirá una oferta económica importante, aunque no señaló a qué equipo podría incorporarse.

Los Yankees vuelven a quedarse sin la Serie Mundial

La crítica de Murphy llega después de una temporada en la que los Yankees volvieron a quedarse fuera de la lucha por el título. Nueva York fue eliminado por Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana, mientras que los Rays avanzaron hasta la Serie Mundial, donde cayeron ante Milwaukee en cinco partidos.

Los Yankees no conquistan una Serie Mundial desde 2009. La sequía de títulos contrasta con el histórico logro de los Brewers, que levantaron el trofeo por primera vez.

Así, la celebración de Milwaukee dejó una imagen más allá del campeonato: Murphy aprovechó el momento para cuestionar la cultura de uno de los equipos más reconocidos de las Grandes Ligas y recordar a Bauers la experiencia que compartió con él en los Brewers.